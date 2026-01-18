Traian Băsescu a explicat că, în cazul său, impozitul pe casă a crescut semnificativ, de la circa 800 de lei la 2.200 de lei, iar pentru mașină nu plătește nimic, și a subliniat că majorările au fost resimțite mai ales de persoanele cu venituri mici, care s-au confruntat cu 17 taxe și accize suplimentare la început de an, ceea ce ar fi trebuit să fie observat de Guvern.

„La casă 2200 de lei și la mașină zero că n-am , față de 800 și ceva de lei. Este o creștere consistentă. Acum s-a ajuns la un impozit corect. Dacă nu putem plăti cei 2200 pe an ne ducem la un apartament de două camere, pensionari fiind. Deocamdată putem plăti. Eu cred că mai ales cei cu venituri mici au fost copleșiți de nr. mare de taxe care a venit peste ei la început de an. E un lucru pe care trebuia să-l sesizeze Guvernul. Au fost 17 taxe și accize mărite de Guvern”

Fostul președinte Traian Băsescu atrage atenția că deficitul bugetar nu poate fi corectat doar prin majorarea taxelor, impozitelor sau accizelor. Într-o intervenție la Digi24, Băsescu a explicat că este nevoie și de reduceri de cheltuieli în sectorul public, fie prin diminuarea salariilor, fie prin disponibilizări, pentru a evita o criză socială majoră.

„Marea problemă, marea problemă este că nu putem rezolva situația în care suntem prin creșteri de venit fără să facem și reduceri de cheltuieli. Asta înseamnă ori dat oameni afară, ori reduse salariile în sectorul bugetar și sunt trei zone în care poți să mai faci reduceri. Este greșit să crezi că vei reuși să rezolvi problema deficitului bugetar fără să faci reduceri de cheltuieli și să faci doar creșteri de taxe, impozite și accize”, a declarat Traian Băsescu, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

Acesta a subliniat că soluțiile propuse de premierul Ilie Bolojan, care prevăd creșteri salariale, pot adânci riscul unor tensiuni sociale, iar rezolvarea dezechilibrului bugetar necesită o abordare echilibrată și prudentă: „Și soluția abordată de premierul Bolojan e o soluție. Și-a asumat omul. Cresc salarii, cresc, dar împinge lucrurile în criza socială. Ori ferească Dumnezeu de o criză socială care să scoată 100.000 de oameni în Piața Victoriei sau 150.000 de oameni. Problema trebuie tratată cu multă grijă”.