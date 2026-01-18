Fostul președinte Traian Băsescu atrage atenția că deficitul bugetar nu poate fi corectat doar prin majorarea taxelor, impozitelor sau accizelor. Într-o intervenție la Digi24, Băsescu a explicat că este nevoie și de reduceri de cheltuieli în sectorul public, fie prin diminuarea salariilor, fie prin disponibilizări, pentru a evita o criză socială majoră.

„Marea problemă, marea problemă este că nu putem rezolva situația în care suntem prin creșteri de venit fără să facem și reduceri de cheltuieli. Asta înseamnă ori dat oameni afară, ori reduse salariile în sectorul bugetar și sunt trei zone în care poți să mai faci reduceri. Este greșit să crezi că vei reuși să rezolvi problema deficitului bugetar fără să faci reduceri de cheltuieli și să faci doar creșteri de taxe, impozite și accize”, a declarat Traian Băsescu, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

El a subliniat că soluțiile propuse de premierul Ilie Bolojan, care prevăd creșteri salariale, pot adânci riscul unor tensiuni sociale, iar rezolvarea dezechilibrului bugetar necesită o abordare echilibrată și prudentă: „Și soluția abordată de premierul Bolojan e o soluție. Și-a asumat omul. Cresc salarii, cresc, dar împinge lucrurile în criza socială. Ori ferească Dumnezeu de o criză socială care să scoată 100.000 de oameni în Piața Victoriei sau 150.000 de oameni. Problema trebuie tratată cu multă grijă”.

Traian Băsescu a amintit de măsurile luate în criza economică din 2008, împreună cu premierul Emil Boc. Atunci, pentru a preveni șomajul masiv și tensiunile sociale, au fost reduse salariile bugetarilor, însă nu au fost făcute concedieri.

