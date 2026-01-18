În 2025, România a plătit aproximativ 11 miliarde de euro doar pentru dobânzi, iar perspectivele indică o creștere continuă, având în vedere nivelul ridicat al dobânzilor la care s-au contractat împrumuturile, amintește fostul președinte Traian Băsescu.

Această situație ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea României de a gestiona următorul exercițiu financiar european 2028-2034, în care țara ar putea beneficia de circa 60 de miliarde de euro. Plata dobânzilor curente poate consuma practic întreaga sumă disponibilă, ceea ce face dificilă planificarea și utilizarea eficientă a fondurilor europene.

„Dobânda la împrumuturi. Dobânda la împrumuturi crește cu o viteză impresionantă. Deci, anul acesta, în 2025, am plătit cam 11 miliarde de euro dobânzi. Iar perspectiva este de creștere, având în vedere dobânzile mari la care s-a făcut împrumutul. Acest lucru poate genera o dificultate majoră la un moment dat, pentru că, vă dau un exemplu, în următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene, exercițiul financiar 2028-2034, avem circa 60 de miliarde. Dacă noi plătim 10-11 miliarde în fiecare lună ca dobânzi, practic, cele 60 de miliarde de miliarde de euro de la Uniunea Europeană îi plătim la dobânzi. Este aproape greu de imaginat cum o să ne descurcăm”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Din punct de vedere tehnic, problema ar putea fi rezolvată prin atingerea unui deficit bugetar zero, însă România a încheiat anul 2025 cu un deficit de 6,4%. În aceste condiții, deficitul continuă să crească datoria publică, iar împreună cu aceasta și dobânzile care trebuie plătite anual.

Fostul președinte atrage atenția că datoria se rostogolește continuu, însă dobânda trebuie achitată cu precizie, ceea ce expune România riscului de a nu-și putea onora obligațiile în viitor. Practic, țara nu doar că se împrumută pentru nevoile curente, dar trebuie să împrumute și pentru a acoperi dobânzile datoriei existente, ceea ce complică semnificativ gestionarea finanțelor publice.