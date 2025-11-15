Un oraș european este plasat în topul destinațiilor subestimate pentru anul 2026, după ce experții TripAdvisor au analizat datele platformei pentru a identifica locuri care oferă experiențe autentice, dar rămân în afara traseelor turistice obișnuite.

Cracovia, situată în sudul Poloniei, aproape de granița cu Cehia, este orașul care iese cel mai mult în evidență, datorită prețurilor cu 56% mai mici decât media europeană pentru cazare în sezonul de vară și datorită ofertei culturale extrem de variate.

„Este cu 56% mai ieftin decât media europeană pentru cazare pe timp de vară și merită cu adevărat vizitat pentru atmosfera sa unică și bogata moștenire culturală”, a precizat o expertă pentru site-ul de turism, potrivit Express.co.uk.

Reprezentanții TripAdvisor au transmis că diferența de preț față de media europeană la cazare este semnificativă și că orașul merită vizitat pentru atmosfera sa unică și pentru bogata moștenire culturală.

În plus, specialiștii platformei afirmă că recenziile pentru această destinație au un scor mediu de 4,5 stele, înregistrând o creștere de 7% în ultimul an. Cracovia se regăsește și în topurile internaționale, fiind pe poziția 20 în clasamentul destinațiilor culturale din lume și pe locul 24 în topul celor mai apreciate destinații europene.

Orașul impresionează prin centrul său vechi medieval, prin cartierul evreiesc vibrant și prin arhitectura care pare desprinsă dintr-o carte poștală. Vizitatorii găsesc la tot pasul cafenele, restaurante tradiționale și magazine pitorești, care contribuie la atmosfera distinctă a orașului.

Printre atracțiile principale se numără Piața Centrală Rynek Główny, una dintre cele mai apreciate din Europa, precum și muzeul Fabryka Emalia Oskara Schindlera, dedicat istoriei comunităților evreiești și poloneze în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Alte obiective importante sunt Castelul Regal Wawel, Lost Souls Alley și Biserica Sfânta Maria.

Cracovia este și punct de plecare pentru excursii de o zi, inclusiv la fostul lagăr de concentrare Auschwitz, descris de turiști ca o experiență tulburătoare, dar necesară.

Platforma TripAdvisor include și mărturii ale vizitatorilor, care au menționat că Polonia oferă ospitalitate, prețuri bune și gastronomie excelentă.

„Polonia este o țară foarte interesantă de vizitat. Am petrecut patru zile în Cracovia, apoi ne-am dus 3 zile la Gdansk. Oamenii sunt primitori, prețurile excelente, mâncarea delicioasă și la prețuri rezonabile. Ne-am bucurat foarte mult de vizita în Polonia și abia așteptăm să revenim”, este o recenzie lăsată de un turist.

Unii turiști au relatat că excursiile către Auschwitz și minele de sare Wieliczka se pot face ușor cu trenul, considerând turul minelor drept unul dintre cele mai impresionante pe care le-au experimentat.