Astfel, nivelul de trai din România este peste cel al Ungariei, aflată la 76%, și al Bulgariei, care ocupă ultimul loc în clasament, cu 68%. PIB-ul pe cap de locuitor în standarde de putere de cumpărare (PCS) este un indicator utilizat frecvent pentru comparații internaționale, deoarece ține cont de diferențele de preț dintre state, notează Euronews.

Produsul intern brut pe cap de locuitor, exprimat în standarde ale puterii de cumpărare, prezintă diferențe semnificative în Europa în 2025. Aproximativ o treime din populația Uniunii Europene trăiește în state unde acest indicator depășește media UE.

În 2025, PIB-ul pe cap de locuitor în PCS variază considerabil între țările europene. Cu media UE stabilită la 100, valorile pornesc de la 68 în Bulgaria și Grecia și ajung până la 239 în Luxemburg, potrivit Eurostat. Astfel, nivelul din Luxemburg este de aproximativ 3,5 ori mai mare decât în Bulgaria și Grecia.

PIB-ul României, exprimat în standarde ale puterii de cumpărare, se situează la 78% din media Uniunii Europene în 2025.

Aceasta înseamnă că, după ajustarea diferențelor de preț, o persoană din UE își poate permite în medie 100 de unități dintr-un coș comun de bunuri și servicii. În Bulgaria și Grecia, nivelul scade la aproximativ 68 de unități, în timp ce în Luxemburg ajunge la 239 de unități, urmat de Irlanda cu 237 de unități.

România se află la același nivel cu Croația (78%), peste Ungaria (76%) și Slovacia (75%), dar sub Polonia (81%). Sub România se mai situează Bulgaria, Grecia și alte state din regiune.

Luxemburg și Irlanda conduc clasamentul, cu valori cu 139%, respectiv 137% peste media UE. La polul opus, Bulgaria și Grecia sunt cu aproximativ 32% sub media europeană.

Alte țări peste media UE includ Germania și Belgia (115%), Suedia și Malta (110%) și Finlanda (101%). Pe lângă Grecia și Bulgaria, încă șase state au un PIB pe cap de locuitor cu cel puțin 20% sub media UE: Letonia (71%), Slovacia (75%), Ungaria (76%), Croația (78%), România (78%) și Estonia (79%).

PIB-ul mediu pe cap de locuitor al Uniunii Europene, ajustat în funcție de puterea de cumpărare, a fost de aproximativ 41.600 de euro în 2025, potrivit datelor preliminare.

La nivelul statelor membre, indicatorul variază semnificativ, de la 28.300 de euro în Bulgaria până la 99.300 de euro în Luxemburg. În acest context, PIB-ul pe cap de locuitor al României se situează la 32.400 de euro.

Pe lângă Luxemburg și Irlanda, alte state cu valori de peste 50.000 de euro includ Țările de Jos și Danemarca, conform acelorași date privind paritatea puterii de cumpărare.

În general, țările din Europa de Est înregistrează cel mai mic PIB pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare (PCS), în timp ce statele din vestul și nordul Uniunii Europene au cele mai ridicate valori. Potrivit Eurostat, diferențele sunt influențate semnificativ de productivitatea muncii, fie că este vorba de producție per angajat sau per oră lucrată, precum și de gradul de ocupare a forței de muncă.

În 2025, doar 10 dintre cele 27 de state membre ale UE au depășit media Uniunii la PIB-ul pe cap de locuitor ajustat în PCS, acestea reprezentând aproximativ 34% din populația totală. Per ansamblu, aproximativ o treime dintre cetățenii UE trăiesc în țări care se situează peste media europeană, ceea ce evidențiază diferențe economice semnificative între state.

Marea Britanie se apropie de media UE, cu un nivel de aproximativ 99%.

Consumul individual real pe cap de locuitor, un indicator important al bunăstării gospodăriilor și al nivelului de trai, arată disparități mai reduse decât PIB-ul pe cap de locuitor, dar confirmă în continuare diferențele dintre statele membre.