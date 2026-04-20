Documentul care trebuie depus la ANAF. Fiscul reamintește contribuabililor că astăzi, 20 aprilie 2026, este ultima zi pentru depunerea notificărilor privind intrarea, ieșirea sau modificarea aplicării sistemului TVA la încasare. Obligația vizează o gamă largă de persoane impozabile și are impact direct asupra modului de colectare și declarare a TVA.

Sistemul TVA la încasare este un regim fiscal care influențează momentul exigibilității taxei pe valoarea adăugată, fiind aplicat în condiții stricte stabilite de legislația fiscală în vigoare.

Contribuabilii care doresc să opteze, să renunțe sau să fie excluși din sistemul TVA la încasare au obligația de a transmite notificarea prin formularele fiscale corespunzătoare, în funcție de tipul de înregistrare:

Formular Categorie contribuabili Destinație / utilizare Formularul 010 Persoane juridice, asocieri și entități fără personalitate juridică Înregistrare fiscală, modificare sau radiere, inclusiv notificarea privind TVA la încasare Formularul 016 Persoane juridice străine cu sediul conducerii efective în România Declarare și actualizare date fiscale, inclusiv opțiuni privind TVA la încasare Formularul 020 Persoane fizice cu cod numeric personal Înregistrare și modificare date fiscale pentru persoane fizice Formularul 040 Instituții publice Înregistrare și actualizare obligații fiscale Formularul 070 Persoane fizice autorizate și profesii libere Înregistrare, modificare sau radiere fiscală pentru activități independente Formularul 700 Toate categoriile (depunere online) Modificări, actualizări și radiere în evidențele fiscale prin Spațiul Privat Virtual

Toate declarațiile trebuie completate cu secțiunile dedicate sistemului TVA la încasare, pentru a fi considerate valide de către autoritatea fiscală.

Regimul TVA la încasare poate fi aplicat în mai multe situații prevăzute de legislația fiscală:

1. Opțiunea de intrare în sistem

Pentru contribuabilii cu o cifră de afaceri de până la 4.500.000 lei în anul precedent

Cu condiția să nu fi aplicat sistemul în anul anterior

Și să nu depășească plafonul în anul curent la momentul opțiunii

Notificarea trebuie depusă până cel târziu la data de 20 a lunii anterioare perioadei fiscale în care se dorește aplicarea sistemului.

2. Intrare pentru contribuabili nou-înregistrați în scopuri de TVA

Persoanele înregistrate în cursul anului pot opta ulterior pentru aplicarea sistemului, în condițiile legii.

3. Ieșirea obligatorie din sistem

Se aplică atunci când este depășit plafonul de 5.000.000 lei

Notificarea trebuie transmisă până la data de 20 a lunii următoare perioadei în care a fost depășit plafonul

4. Ieșirea voluntară

Contribuabilii pot renunța la sistem între zilele 1 și 20 ale oricărei luni

Condiția este să nu fi depășit plafonul legal de 5.000.000 lei

Depunerea la timp a notificărilor este esențială pentru:

aplicarea corectă a regimului TVA la încasare

evitarea erorilor de raportare fiscală

prevenirea ajustărilor ulterioare din partea ANAF

menținerea conformității fiscale a contribuabililor

Nerespectarea termenului de 20 aprilie poate conduce la aplicarea automată a regimului fiscal standard sau la pierderea dreptului de opțiune pentru perioada fiscală vizată.

Sistemul TVA la încasare implică obligații declarative stricte, iar respectarea termenelor stabilite de autoritatea fiscală este esențială pentru evitarea sancțiunilor și pentru o gestionare corectă a obligațiilor fiscale. Contribuabilii sunt încurajați să verifice din timp condițiile de eligibilitate și să utilizeze formularele corespunzătoare pentru transmiterea notificărilor.