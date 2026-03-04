Pe fondul tensiunilor geopolitice și al riscurilor tot mai frecvente de crize majore, guvernele europene adoptă măsuri pentru a crește gradul de pregătire al populației. În numeroase țări, cetățenii sunt sfătuiți să își constituie rezerve minime de supraviețuire pentru aproximativ 72 de ore, în eventualitatea unor întreruperi ale serviciilor esențiale.

Un exemplu vine din Suedia, unde autoritățile au trimis către aproximativ cinci milioane de gospodării o broșură de 32 de pagini intitulată „În caz de criză sau război”.

Documentul conține recomandări practice privind reacția populației în cazul unor situații extreme, precum un atac militar sau avarierea infrastructurii critice. Printre informațiile incluse se numără sfaturi de prim ajutor, modalități de identificare a surselor de informații credibile și recomandări privind comportamentul în cazul unui incident nuclear.

Autoritățile suedeze subliniază că obiectivul acestor măsuri nu este de a crea panică, ci de a încuraja pregătirea individuală pentru situații de urgență.

Inițiativele de acest tip nu se limitează la statele nordice. La nivelul Uniunii Europene, autoritățile încearcă să consolideze capacitatea societății de a face față unor situații excepționale.

Pe 26 martie, Comisia Europeană a prezentat o „strategie de pregătire” menită să crească reziliența populației în cazul unor crize majore, inclusiv conflicte armate. Printre recomandările incluse în acest document se regăsește și ideea constituirii unor rezerve de apă și alimente suficiente pentru cel puțin trei zile.

Franța pregătește, la rândul său, un ghid pentru populație cu recomandări similare, care ar urma să fie distribuit înainte de începutul verii.

Această orientare reflectă o schimbare semnificativă de mentalitate în Europa, unde pregătirea individuală pentru situații extreme era, până de curând, asociată mai degrabă cu grupuri marginale sau cu scenarii considerate improbabile.

Deși recomandările diferă de la o țară la alta, majoritatea autorităților europene indică un set similar de produse de bază care ar trebui să existe în fiecare gospodărie.

Printre acestea se numără:

-cel puțin doi litri de apă pe persoană pe zi, doar pentru consum

-alimente conservate care nu necesită gătire sau refrigerare

-bani în numerar, în cazul în care sistemele electronice de plată nu funcționează

-lanternă și radio cu baterii

-trusă de prim ajutor

-surse alternative de încălzire

-copii ale documentelor importante

-articole esențiale precum tablete de iod, bandă adezivă sau încărcătoare pentru telefoane.

Potrivit estimărilor autorităților suedeze, o familie formată din patru persoane ar avea nevoie de aproximativ 100 de litri de apă pentru a putea face față unei săptămâni fără aprovizionare.

În statele nordice, pregătirea populației este integrată într-o strategie mai amplă de securitate națională. În Suedia, aceasta face parte din conceptul de „apărare totală”, în care instituțiile statului, mediul privat și societatea civilă contribuie împreună la menținerea funcționării țării în situații de criză.

Finlanda aplică un model similar, denumit „securitate completă”, care ia în calcul nu doar riscurile militare, ci și amenințări precum atacurile cibernetice, dezastrele naturale sau întreruperile majore ale infrastructurii.

„Indiferent dacă vă pregătiți pentru război sau pentru o altă criză, în practică măsurile de bază pe care le luați la nivel individual vor fi în mare parte aceleași”, spune Petteri Korvala, secretarul general al Comitetului de Securitate din Finlanda.

După decenii în care posibilitatea unui conflict major pe continent părea îndepărtată, statele europene își reevaluează strategiile de apărare și protecție civilă.

Mai multe guverne analizează reintroducerea serviciului militar obligatoriu, iar Germania discută planuri pentru construirea unor noi adăposturi civile.

În Polonia, premierul Donald Tusk a anunțat recent un program prin care toți bărbații ar urma să beneficieze de o formă de instruire militară.

Mesajul transmis de autoritățile europene este că, în cazul unei crize majore, statul nu va putea interveni imediat pentru rezolvarea tuturor problemelor. Prin urmare, cetățenii sunt încurajați să fie pregătiți să se descurce pe cont propriu în primele zile ale unei situații de urgență.