Black Friday, cu reduceri de până la 50%

Reducerile se aplică mai multor categorii de produse, precum produse de băcănie, mic dejun, ingrediente, apă, produse pentru îngrijire personală, îngrijirea casei și hrană pentru animale.

În categoria alimentară, clienții găsesc conserve de ton cu reduceri de până la 20% – soluții rapide pentru mese echilibrate. Conservele, precum cele de mazăre, beneficiază de reduceri de până la 23% – pentru garnituri și preparate rapide. Pastele sunt disponibile cu 20% reducere, iar sosurile au prețuri reduse cu până la 21%, pentru un prânz rapid și sățios.

Segmentul băuturilor include ape minerale (plate și carbogazoase) la prețuri cu 20% mai mici.

Pentru igienă personală și întreținerea casei, campania acoperă produse esențiale: săpunurile au reduceri de până la 37%, iar pasta de dinți beneficiază de discount de 20%. La fel și hârtia igienică (formate mari, 8-12 role) și balsamul de rufe au prețuri cu până la 20% mai mici.

Până pe 2 decembrie, clienții se pot bucura de reduceri de până la 50% la sute de produse, din categorii diverse: băcănie, produse proaspete și congelate, electrocasnice și electronice, jucării, produse sportive, textile, îngrijire personală, precum și pentru casă și curățenie.

Dacă ai nevoie de ajutor în bucătărie, poți opta pentru o friteuză, redusă acum cu 50%, la 399 lei, pentru preparate sățioase și rapide. Mai mult, poți profita și de reducerea de 40% la mesele pliabile multifuncționale, pentru momentele în care vrei să servești preparatele proaspăt făcute.

Iar ca să te pregătești pentru vremea rece de afară, poți opta pentru o jachetă TEX pentru adulți acum redusă cu 50%, sau ghete îmblănite TEX, cu o ofertă de 43%.

