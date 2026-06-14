Documente declasificate despre Mineriada din 1990, expuse de MAE. Expoziția marchează 36 de ani de la violențele din Piața Universității

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) marchează împlinirea a 36 de ani de la Mineriada din iunie 1990 printr-o expoziție dedicată documentelor diplomatice recent declasificate. Evenimentul este găzduit la sediul Biroului de Informare al MAE de pe Calea Victoriei și poate fi vizitat de public până duminică seara.

Expoziția reunește documente și telegrame diplomatice emise în anul 1990, care au fost desecretizate în urma unei hotărâri de guvern adoptate în luna mai.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), documentele expuse ilustrează modul în care diplomația română a prezentat partenerilor externi evenimentele din Piața Universității și intervenția autorităților din perioada 13-15 iunie 1990.

Expoziția face parte din procesul de declasificare a documentelor MAE emise între 1 ianuarie și 31 decembrie 1990 și urmărește să ofere publicului acces la informații care au rămas clasificate timp de peste trei decenii.

Înainte de deschiderea oficială pentru publicul larg, organizatorii au prezentat expoziția victimelor Mineriadei și reprezentanților Asociației 13-15 Iunie. Gestul a fost făcut ca semn de respect pentru persoanele afectate de violențele care au avut loc în acea perioadă.

Participanții au discutat despre experiențele trăite în timpul evenimentelor din iunie 1990, evocând episoade de agresiune, arestare și alte abuzuri. Vizitatorii au avut posibilitatea să intre în dialog direct cu persoane care au fost martori sau participanți la acele evenimente.

La deschiderea expoziției, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că documentele declasificate includ informații care, în opinia sa, arată existența unor prezentări false ale situației din România către partenerii externi.

Potrivit șefei diplomației române, în unele dintre telegramele diplomatice protestatarii din Piața Universității erau prezentați drept persoane implicate în activități ilegale, deși manifestațiile aveau caracter pașnic.

Ministrul a apreciat că astfel de informații au contribuit la afectarea imaginii României într-o perioadă importantă pentru consolidarea democrației după căderea regimului comunist. Oana Țoiu a afirmat că România nu își poate permite să uite aceste momente.

„România nu își permite uitarea, iar dreptatea este întemeiată pe adevăr”, a afirmat ministrul.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că expoziția s-a bucurat de interes încă din prima zi de la deschidere. Potrivit datelor prezentate de instituție, în medie, un vizitator a intrat în spațiul expozițional la fiecare trei minute.

Printre cei care au vizitat expoziția s-au numărat cercetători, studenți și români aflați temporar în țară. Un aspect remarcat de organizatori este faptul că aproximativ 70% dintre vizitatori s-au născut după evenimentele din iunie 1990.

Potrivit MAE, acest lucru indică interesul noilor generații pentru unul dintre cele mai controversate episoade ale istoriei recente a României.

Expoziția dedicată Mineriadei din iunie 1990 face parte dintr-un demers mai amplu de recuperare și valorificare a memoriei istorice și oferă publicului acces la documente care au rămas inaccesibile timp de 36 de ani.