Românii din Irlanda de Nord, sub monitorizarea MAE după protestele violente

Protestele din Irlanda de Nord au generat riscuri pentru siguranța cetățenilor români, iar Ministerul Afacerilor Externe menține un dialog permanent cu instituțiile responsabile de gestionarea situației. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Potrivit șefei diplomației române, Consulatul General al României la Edinburgh continuă acțiunile de identificare și sprijinire a românilor afectați de tensiunile din zonă. De la izbucnirea crizei și până în prezent, reprezentanțele diplomatice și consulare ale României au rămas în contact atât cu autoritățile locale, cât și cu membrii comunității românești.

Ministrul a precizat că siguranța cetățenilor români a reprezentat una dintre principalele preocupări ale autorităților române în dialogul cu instituțiile locale. Situația a fost urmărită cu atenție inclusiv după apariția în mediul online a unor liste care conțineau adrese la care locuiesc cetățeni străini, inclusiv persoane din comunitățile românești.

„Protestele din Irlanda de Nord au generat şi riscuri privind siguranța cetățenilor români şi suntem în legătură directă cu autoritățile care gestionează situația, apreciem buna colaborare şi apelurile responsabile la calm. De la declanșarea crizei și până în prezent, MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, menține legătura cu comunitatea de români şi cu autoritățile, atât cele locale cât şi ministerele de linie. Asigurarea unui climat de securitate în zonă a fost prioritatea transmisă de către misiunea diplomatică a României, inclusiv în contextul în care în mediul online au circulat liste cu adrese la care locuiesc cetățeni străini, inclusiv din zone cu comunități românești. O parte dintre familii se întorc acasă, până acum au fost emise titluri de călătorie, în special pentru minorii fără paşaport”, a transmis Oana Țoiu.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri că a gestionat 11 solicitări de asistență consulară care au implicat 41 de cetățeni români. Printre aceștia se numără 17 minori, precum și un cetățean al Uniunii Europene care face parte din familia unui cetățean român.

Datele comunicate de MAE arată că secția consulară a Ambasadei României la Dublin a emis până acum 15 titluri de călătorie pentru persoane care doresc să revină în România. Cele mai multe dintre documente au fost eliberate pentru minori români. Instituția a precizat că sprijinul acordat cetățenilor afectați continuă, în funcție de necesitățile identificate și de evoluția situației de securitate din Irlanda de Nord.

Consulul general al României la Edinburgh, Andreea Berechet, s-a deplasat joi la Belfast pentru a evalua situația la fața locului. Aceasta a fost însoțită de consulul onorific al României în County Down, Mălina Vîrtejanu.

Cele două oficiale s-au întâlnit cu două familii de cetățeni români afectate de protestele violente. Familiile respective se aflau în spații de cazare puse la dispoziție de autoritățile locale și au beneficiat sau urmau să beneficieze de sprijin pentru recuperarea bunurilor și a documentelor de călătorie rămase în locuințele vandalizate. Totodată, autoritățile locale au oferit sprijin pentru transportul persoanelor afectate către aeroport, în vederea deplasării lor în siguranță.

Pe durata vizitei la Belfast, consulul general al României a participat la o întâlnire organizată de Poliția din Irlanda de Nord cu reprezentanți ai organizațiilor comunitare. La discuții au fost prezenți și reprezentanți ai Guvernului nord-irlandez, ai Ministerului Justiției, ai Autorității pentru Educație și ai Autorității pentru Locuințe.

Potrivit informațiilor prezentate în timpul reuniunii, efectivele de poliție au fost suplimentate cu personal venit din alte regiuni, măsura fiind luată pentru reducerea tensiunilor și prevenirea unor noi incidente.

În dialogul cu oficialii locali, partea română a semnalat preocupările cetățenilor români privind siguranța personală și protejarea bunurilor. De asemenea, a fost reiterată necesitatea menținerii unui climat de securitate adecvat, inclusiv pe fondul circulației în mediul online a unor liste cu adrese ale cetățenilor străini.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că urmărește permanent evoluțiile din Irlanda de Nord, iar misiunile diplomatice și oficiile consulare implicate sunt pregătite să ofere asistență consulară, potrivit competențelor.

Instituția recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să respecte indicațiile autorităților locale și să evite deplasările în zonele unde au loc manifestații. Pentru situații urgente, românii pot apela telefonul de urgență al Consulatului General al României la Edinburgh, +44 (0) 7951 858 445, sau numărul de urgență al Ambasadei României la Dublin, +353 864 684 351.