Syncap procesează lunar peste 280.000 de comenzi și deservește afaceri online din întreaga Românie, având peste 400 de magazine active în platformă. Analiza evidențiază faptul că aproximativ un sfert dintre produsele vândute sunt destinate renovărilor și reparațiilor casnice.

La nivel de volum, jumătate din tranzacțiile realizate prin platformă sunt orientate către proiecte de renovare și amenajare, în timp ce segmentul IT, electronice și electrocasnice ocupă locul al doilea, urmat de categoria frumusețe, care a înregistrat o creștere semnificativă și a depășit alte segmente populare în ultimii ani.

Studiul Syncap a analizat un volum total de peste 1,5 milioane de produse livrate, care au generat o valoare cumulată de aproape 389 milioane de lei, excluzând serviciile de transport și produsele nealocate. Datele oferă o imagine detaliată asupra structurii pieței de eCommerce din România și a preferințelor consumatorilor.

Segmentarea pe categorii arată că domeniul casă, grădină și bricolaj domină piața, cu o pondere de 46,3% și o valoare de peste 180,1 milioane de lei, fiind lider autoritar în clasament. Această categorie a înregistrat 530.811 produse comandate, iar aproape jumătate din bugetul cheltuit online a fost direcționat către unelte, materiale de construcții, mobilier și instalații sanitare sau electrice, confirmând ritmul susținut al activităților de renovare și construcție.

Pe locul al doilea se situează segmentul IT, electronice și electrocasnice, cu o pondere de 27,1% și o valoare de 105,5 milioane de lei. Acesta a cumulat 305.297 de articole livrate, incluzând accesorii GSM, componente pentru PC și electrocasnice, reprezentând peste un sfert din valoarea totală tranzacționată prin platformă.

Categoria frumusețe și îngrijire personală ocupă locul al treilea ca valoare, cu 8,3% și 32,1 milioane de lei, dar este a doua ca volum, cu 243.361 de articole livrate. Aceasta include parfumuri, cosmetice și produse de igienă și se remarcă prin frecvența ridicată a comenzilor.

Jucăriile și articolele pentru copii reprezintă 7,3% din piață, cu o valoare de 28,4 milioane de lei și 114.384 de produse vândute, înregistrând vârfuri de vânzări în perioadele de sărbători și la început de an școlar.

Categoria auto, moto și mobilitate urbană are o pondere de 3,9%, cu 15,3 milioane de lei și 36.307 achiziții, fiind un segment în creștere, alimentat de interesul pentru accesorii auto, piese și vehicule electrice.

În ceea ce privește restul pieței, segmentul sport, sănătate și nutriție reprezintă 3% din total, cu 11,8 milioane de lei și un volum de 143.143 de produse livrate, reflectând interesul tot mai mare pentru un stil de viață activ, incluzând echipamente sportive, biciclete și suplimente nutritive.

Categoria alimente și băcănie, cu o pondere de 1,8% și o valoare de 7,2 milioane de lei, însumează 45.666 de articole comandate, indicând o creștere treptată a comerțului online pentru produse de necesitate zilnică. De asemenea, segmentul lifestyle, accesorii și pet shop reprezintă 2,1% din piață, cu 8,2 milioane de lei și 87.816 produse achiziționate.

Analiza subliniază și provocările operaționale generate de dominația categoriei casă, grădină și bricolaj, care presupune gestionarea unor produse voluminoase și a unor stocuri complexe. În acest context, eficiența logistică devine esențială pentru magazinele online, iar automatizarea proceselor este un element cheie pentru menținerea acurateței stocurilor și evitarea vânzărilor de produse indisponibile.

Reprezentanții Syncap subliniază că platforma automatizează fluxurile pentru sute de mii de comenzi lunar, sincronizând stocurile între depozite, marketplace-uri, site-uri proprii și sisteme de facturare, reducând riscul erorilor operaționale.

În același timp, compania anticipează o creștere accelerată în perioada următoare, în special în zona de Nord-Est, pe fondul contextului geopolitic generat de conflictul din Ucraina și al perspectivelor de reconstrucție, care ar putea stimula cererea pentru produse din zona bricolajului, materialelor de construcții și mobilierului, însoțită de posibile creșteri de prețuri.

„Când jumătate din piață cumpără materiale de construcții, unelte sau mobilier, logistica devine cea mai mare provocare. Nu este același lucru să livrezi un ruj sau o motocoasă. Datele din 2025, ne arată că magazinele care folosesc Syncap reușesc să gestioneze eficient acest mix complex de produse. Automatizăm fluxul pentru peste 280.000 de comenzi lunar, asigurând comercianții că stocul din depozit se reflectă corect pe marketplace-urile unde se listează, pe site-ul propriu și în programul de facturare, eliminând riscul de a vinde produse care nu mai există fizic. țPentru următorii ani ne așteptăm la o creștere exponențială în special în zona de Nord-Est prin prisma conflictului din Ucraina și deciziile ulterioare de reconstrucție, iar atunci cererea pe segmentul bricolaj, scule, unelte, materiale de construcții, mobilier, va fi una extrem de ridicată și cu siguranță și cu siguranță prețurile vor avea o majorare considerabilă. De asemenea, având în vedere conflictul din Orientul Mijlociu, se observă o creștere considerabilă în costul transportului pentru mărfurile importate din Asia, iar în unele cazuri creșterea este și de 100%, acest lucru resimțindu-se în prețul final al produselor”, a declarat Eduard Zadobrischi, CEO Syncap.

Totodată, conflictul din Orientul Mijlociu influențează costurile de transport pentru mărfurile importate din Asia, în unele cazuri acestea crescând semnificativ, chiar și cu până la 100%, ceea ce se reflectă ulterior în prețul final al produselor. Aceste evoluții confirmă presiunea tot mai mare asupra lanțurilor logistice și importanța eficienței operaționale în comerțul electronic.

În ansamblu, datele prezentate conturează o piață eCommerce dinamică, dominată de segmentul casă și bricolaj, dar diversificată în același timp, cu creșteri notabile în zone precum frumusețe, auto și lifestyle, și cu o tendință clară de consolidare a consumului online în România.