Haos în una dintre cele mai îndrăgite destinații de vacanță ale românilor: sute de servicii și transporturi suspendate

Spitalele Serviciului Național de Sănătate (SNS) au funcționat cu restricții majore în timpul turei de noapte, înregistrând o participare aproape completă la grevă. Multe unități școlare au fost închise, iar zborurile interne și internaționale au fost afectate.

Potrivit Federației Naționale a Sindicatelor Lucrătorilor din Funcții Publice și Sociale (FNSTFPS), aderarea lucrătorilor SNS la greva de aseară s-a situat între 95% și 100%, reflectând opoziția față de pachetul de măsuri privind forța de muncă. Impactul a fost resimțit la nivel național, cu unități medicale care au raportat opriri aproape totale ale activității.

La Lisabona, Spitalul São Francisco Xavier și Spitalul São José au înregistrat o aderență de 100%, în timp ce Spitalul Santa Maria a raportat 90%. Spitalul Vila Franca de Xira a avut o participare de 71%. În Porto, Spitalul São João și unitatea Viseu Dão Lafões ULS au raportat participare completă, iar Institutul portughez de oncologie din oraș a atins 90%.

În Coimbra, Maternitatea Bissaya Barreto și centrul Spitalelor Universitare și-au suspendat integral activitatea, iar la Spitalul Santarém, aderarea a fost de 74%. Consultațiile ambulatorii la Spitalul Portalegre nu s-au desfășurat, deși serviciile minime au fost garantate, potrivit SIC Notícias.

Angajații SNS24 s-au alăturat pentru prima dată unei greve generale, ceea ce a dus la timpi de așteptare de până la trei ore la linia de asistență telefonică. Oprirea activității survine într-o perioadă de presiune operațională ridicată asupra serviciului.

Mai multe școli au fost închise în ziua examenului de portugheză pentru clasa a VI-a. Secretarul general al FENPROF, José Feliciano da Costa, a declarat pentru SIC Notícias că există o „aderență semnificativă” la grevă în Sintra, Olivais, Fundão, Coimbra, Moita, Castelo Branco și Mafra. El a subliniat că decizia ministrului educației de a nu amâna examenul sugerează că „examenele nu prezintă niciun interes” și „ar putea fi susținute în orice altă zi”.

Peste 190 de zboruri au fost anulate pe aeroporturile din Lisabona, Porto și Faro. Pe aeroportul din Lisabona, 43 de sosiri și 46 de plecări au fost anulate, în timp ce la Porto, 29 de sosiri și 27 de plecări au fost afectate. În Faro, s-au înregistrat 21 de sosiri și 23 de plecări anulate.

Metroul din Lisabona nu operează servicii minime, iar în Porto circulă doar liniile Albastră și Galbenă, celelalte patru fiind oprite. Feriboturile de pe râul Tejo au suspendat mai multe conexiuni, iar CP – Comboios de Portugal anticipează perturbări în serviciile feroviare. Peste două duzini de companii din întreaga țară și-au oprit, de asemenea, operațiunile.

Codul Muncii prevede că, în caz de grevă, trebuie garantate servicii minime în unitățile esențiale, inclusiv sănătate, energie, poștă și telecomunicații, igienă publică și furnizare de combustibil.

Secretarul general al CGTP-IN, Tiago Olivera, a afirmat că „cifrele indică o grevă majoră”. El a explicat că „scopul este de a denunța pachetul de măsuri privind forța de muncă, de a vedea retragerea acestuia”, menționând că lucrătorii SNS au respins modificările salariale timp de zece luni.

Protestul vine după prezentarea de către guvern a pachetului „Muncă XXI”, care include peste 100 de amendamente la Codul Muncii. Guvernul condus de Luís Montenegro nu a ajuns la un acord cu partenerii sociali, ceea ce a determinat continuarea grevei.