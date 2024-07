Există multe orașe uimitoare pe care trebuie să le vizitați în Portugalia, iar singurul lucru de care aveți nevoie este cât mai mult timp.

Cu cât aveți mai multe zile la dispoziție, cu atât veți putea admira cele mai frumoase locuri, cu trasee speciale.

Destinații în Portugalia pentru pasionații de vin

Ești un iubitor de vin? Dacă da, acest itinerariu de 10 zile în Portugalia este ideal. Site-ul prezintă trei regiuni viticole diferite: Setúbal, Valea Douro și Alentejo.

Ziua 1-3: Lisabona

Dacă ajungeți la Lisabona, bucurați-vă de o plimbare de seară prin Mouraria, bucurându-vă de atmosfera fermecătoare. Răsfățați-vă cu o degustare de preparate locale și vin la ViniPortugal, unde puteți degusta vinuri din diferite regiuni ale Portugaliei.

Apoi faceți o excursie de o zi în orașul istoric Azeitão din regiunea viticolă Setúbal, cunoscută pentru vinul dulce.

Vizitați Casa-Museu José Maria Da Fonseca, cea mai veche cramă din Setúbal. Bucurați-vă de un tur și degustare, experimentând caracterul special al vinurilor de aici, inclusiv renumitul Periquita.

Explorați alte bijuterii ascunse ale Lisabonei sau faceți o excursie de o zi la Belém, unde puteți găsi Pasteis de Nata excelente, potrivit SidewalkSafari.

Ziua 4-6: Porto și Vila Nova de Gaia

Deplasați-vă la Porto și cazați-vă la Vila Nova de Gaia. Luați în considerare un sejur de lux la The Yeatman Hotel pentru vederi uimitoare ale râului Douro și un spa de clasă mondială.

Petreceți după-amiaza plimbându-vă de-a lungul râului Douro și mâncați la prânz la una dintre casele istorice din Vila Nova de Gaia.

Nu ratați World of Wine Experience, care are loc în Vila Nova de Gaia. Puteți vizita diverse muzee dedicate vinului, plutei sau ciocolatei. Nu ratați The Wine Experience și The Pink Palace pentru exponate interactive și degustări de vinuri. La apus, lăsați-vă purtat într-o croazieră pe râul Douro.

Ziua 7: Excursie de o zi pe Valea Douro

Imbarcați-vă într-un tur privat al vinului, cu ghid, în Valea Douro. Rezervați un loc la Tourvent pentru o experiență de neuitat, cu transport, degustări de vinuri, prânz și o croazieră fluvială.

Vizitați Casa do Romezal pentru a degusta vinurile lor, dintre care unele au o istorie de aproape 1.000 de ani. Savurați un prânz gourmet cu trei feluri de mâncare cu vinuri la Quinta da Pacheca și continuați cu o croazieră pe râul Douro în Pinhão.

Ziua 8: Regiunea Alentejo

Conduceți până în regiunea Alentejo, unde se află Lacul Alqueva și vinuri unice. Vizitați crama Jose de Sousa, cunoscută pentru producția sa de vinuri Talha, folosind tehnicile din vase de lut romane.

Ziua 9: Explorarea Alentejo

Continuați să explorați regiunea Alentejo. Vizitați fermecătorul oraș Reguengos de Monsaraz. Descoperiți magazinele de artizanat locale și admirați arhitectura uimitoare, inclusiv ușile ornamentale. Cumpărați sticle de vinuri locale din Alentejo pentru a le duce acasă.

Ziua 10 – plecarea

Întoarceți-vă la aeroportul din Lisabona și luați un zbor acasă sau la următoarea destinație.

Destinații de relaxare

Poate că viața de zi cu zi este agitată și, prin urmare, ați dori să încetiniți și să vă relaxați în vacanța în Portugalia. Iată ce puteți face:

Ziua 1-3: Lisabona

Dacă doriți, relaxați-vă în aeroport după sosire, cu o cafea și pastel de nata.

Transportul public este recomandat pentru a vă deplasa prin Lisabona. Vizitați ViniPortugal, care prezintă vinuri portugheze cu degustări gratuite.

Faceți o excursie de o zi la Belém, bucurându-vă de priveliștile de-a lungul râului Tajo. Luați în considerare o plimbare cu tramvaiul până la Belém, de la Praça do Comércio.

Vizitați Monumentul Descoperirilor, de unde veți avea o panoramă superbă a orașului Belém.

Faceți o plimbare relaxantă prin grădinile Mănăstirii Jerónimos, cu o oprire la Muzeul Național al Autocarelor, pentru a fi transportat înapoi în timp.

Întoarceți-vă în orașul Lisabona și relaxați-vă în Parque Eduardo VII.

Ziua 4-6: Algarve (Carvoeiro)

Călătoriți în Algarve (ideală este călătoria cu trenul pentru o experiență mai relaxantă). Instalați-vă la hotel pentru trei nopți; Tivoli Carvoeiro Hotel and Resort este o opțiune bună.

Relaxați-vă și bucurați-vă de frumusețea naturală din Algarve cu o vizită la Algar Seco.

Faceți o plimbare de-a lungul uneia dintre plajele din Portimão și bucurați-vă de priveliștile formațiunilor stâncoase. Dacă ajungeți pe Ilha Tavira și relaxați-vă câteva ore pe plajă.

Ziua 7-8: Tavira

Quinta do Caracol este o opțiune bună, prietenoasă cu bugetul. Hoinăriți pe străzile din Tavira, admirând arhitectura tradițională din Algarve.

Vizitați Castelo de Tavira și bucurați-vă de priveliștile orașului de pe ruinele castelului.

Ziua 9-10: Lisabona

Întoarcere la Lisabona din Tavira.

Faceți o excursie cu feribotul de la Lisabona la Almada, cu drumeții de-a lungul râului Tajo sau vă puteți răsfăța cu un prânz cu fructe de mare proaspete. Bucurați-vă di nou cu pastel de nata înainte de a părăsi Lisabona.