Schimbările legislative intrate recent în vigoare în Rusia le oferă grănicerilor și autorităților vamale dreptul de a solicita accesul la telefoane, tablete și laptopuri pentru inspectarea conținutului, scrie Radio Svoboda.

Măsura este justificată oficial prin necesitatea prevenirii încălcării regimului de frontieră și a introducerii de obiecte interzise pe teritoriul țării, notează publicația menționată. Practic, cetățenii pot fi obligați să își predea dispozitivele electronice pentru control în cadrul verificărilor la punctele de trecere a frontierei.

Noile reglementări prevăd că refuzul de a permite accesul la aceste dispozitive poate fi considerat neexecutarea unui ordin legal al unui militar. În astfel de situații, persoanele vizate riscă sancțiuni care includ amenzi cuprinse între 5.000 și 7.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 55-80 de euro, sau chiar reținere administrativă pentru o perioadă de până la 15 zile.

Schimbarea legislativă a generat îngrijorări în rândul organizațiilor pentru drepturile omului, care consideră că noile prevederi pot afecta dreptul la viață privată. În același timp, există temeri că aceste competențe extinse ar putea fi utilizate abuziv pentru accesarea datelor personale sensibile sau pentru intimidarea cetățenilor.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a justificat introducerea acestor măsuri prin necesitatea consolidării securității la granițe, în special în contextul internațional actual.

Criticii reformei atrag atenția asupra faptului că lipsa unor reguli clare de aplicare ar putea facilita abuzurile și ar reduce protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor controlate la frontieră. În acest context, experții în drept recomandă cetățenilor să fie informați cu privire la noile reguli și să își cunoască drepturile în cazul în care sunt supuși unor astfel de verificări la trecerea frontierei.

Potrivit criticilor, accesul direct al autorităților la telefoane, tablete și laptopuri în lipsa unor garanții clare împotriva abuzurilor poate transforma controlul de frontieră într-un instrument de supraveghere extinsă, nu doar într-o verificare punctuală de securitate. În plus, sancțiunile prevăzute pentru refuz, inclusiv reținerea administrativă de până la 15 zile, sunt excesive, mai ales în absența unor criterii transparente și a unor limite precise privind ce poate fi verificat și în ce condiții. Fără astfel de garanții, există riscul ca măsura să fie aplicată arbitrar sau disproporționat.