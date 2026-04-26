Guvernul, acuzat că nu a redus cheltuielile publice. Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor susțin, pe baza unor date Eurostat invocate public, că politicile fiscale recente nu ar fi condus la o reducere reală a cheltuielilor statului, în ciuda declarațiilor oficiale privind reforme bugetare și eficientizare administrativă.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că execuția bugetară indică un deficit mai ridicat decât cel comunicat inițial, precum și o stagnare a ponderii cheltuielilor publice în economie.

Potrivit interpretării prezentate de AUR, datele Eurostat ar arăta un deficit bugetar de aproximativ 7,9% din PIB, ușor peste nivelul de 7,65% comunicat anterior de autorități. În același timp, cheltuielile publice ar fi rămas constante, la circa 43,3% din PIB, comparativ cu anul precedent.

Formațiunea politică susține că aceste cifre contrazic ideea unei reforme bugetare structurale și indică mai degrabă o ajustare prin creșterea veniturilor fiscale.

„Execuţia bugetară pe anul trecut, venită de la Eurostat, ne arată ridicolul propagandei guvernamentale: deficitul bugetar real s-a dovedit a fi 7,9% din PIB, nu 7,65%, aşa cum se laudă Guvernul; cheltuielile statului anul trecut sunt fix la fel de mari precum în 2024, 43,3% din PIB, spulberând mitul marelui reformator Ilie Bolojan; au crescut veniturile statului cu 1,4% din PIB, ca urmare a creşterilor uriaşe de taxe datorate în egală măsură lui Ciolacu (înjumătăţirea pragului pentru microîntreprinderi, eliminarea facilităţilor fiscale pentru IT, construcţii, agricultură şi industria alimentară, creşterea impozitului pe dividende) şi lui Bolojan (creşterea TVA, a accizelor etc.)”, a precizat senatorul AUR.

În același mesaj, AUR afirmă că majorarea veniturilor la buget ar fi fost obținută în principal printr-o serie de măsuri fiscale, precum modificări ale regimului microîntreprinderilor, eliminarea unor facilități fiscale în anumite sectoare și creșterea unor taxe și accize.

În acest context, Petrișor Peiu susține că, în locul reducerii cheltuielilor publice, s-a mizat pe o presiune fiscală mai mare asupra mediului economic și contribuabililor.

Reprezentantul AUR mai afirmă că aceste măsuri au fost implementate în paralel cu decizii care ar fi afectat direct populația, precum înghețarea unor venituri din sectorul public.

„Avem acelaşi nivel de cheltuieli în 2025 ca şi în 2024, deşi au fost îngheţate pensiile şi reduse salariile bugetarilor”, susţine liderul AUR.

În opinia sa, menținerea cheltuielilor la un nivel similar cu cel din anul anterior, în condițiile unor astfel de măsuri, ar indica lipsa unor reforme reale în structura aparatului de stat.

Formațiunea de opoziție consideră că evoluțiile recente ale bugetului arată o strategie axată mai degrabă pe creșterea taxelor decât pe reducerea cheltuielilor publice, ceea ce, în viziunea lor, nu ar reprezenta o consolidare sustenabilă a finanțelor statului.