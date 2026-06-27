Oamenii ar putea avea puteri ascunse de regenerare asemănătoare cu cele ale lui Wolverine, susțin cercetătorii

Cercetările recente indică faptul că oamenii ar putea deține capacități latente de vindecare și regenerare a țesuturilor, similare cu cele ale personajului fictiv Wolverine din universul Marvel.

Deși mamiferele, inclusiv oamenii, nu pot regenera membre sau părți ale corpului pierdute și se vindecă prin formarea țesutului cicatricial, experimentele recente sugerează că această limitare ar putea fi reversibilă.

O echipă de cercetători de la Facultatea de Medicină Veterinară și Științe Biomedicale a Universității Texas A&M a dezvoltat un tratament în două etape care a permis regenerarea osului, ligamentelor și structurilor articulare după amputări la șoareci.

Primul tratament a stimulat formarea unei structuri asemănătoare blastemei, o platformă esențială pentru regenerare, iar al doilea a determinat celulele să reconstruiască țesutul afectat, în loc să formeze cicatrici.

În mod normal, la mamifere, leziunile declanșează fibroza, procesul prin care celulele fibroblastice închid rapid rana și formează țesut cicatricial, împiedicând refacerea completă a structurii.

Animalele cu capacitate regenerativă, precum salamandrele, formează blasteme care permit reconstrucția țesuturilor pierdute. Cercetătorii au folosit doi factori de creștere naturali pentru a induce celulele șoarecilor să urmeze această cale regenerativă.

O descoperire importantă a studiului este că celulele stem necesare pentru regenerare par să fie prezente în organism, dar capacitatea lor este latentă sau dezactivată.

Profesorul Larry Suva a subliniat că „capacitatea nu lipsește – este doar ascunsă”, ceea ce schimbă fundamental înțelegerea limitelor vindecării la mamifere.

Deși rezultatele sunt încă preliminare, cercetătorii consideră că aceste descoperiri ar putea conduce în viitor la tratamente care să reducă formarea cicatricilor și să îmbunătățească vindecarea după leziuni severe.

Astfel, regenerarea ar putea fi o abilitate biologică latentă, ce poate fi reactivată în mamifere, inclusiv în oameni, deschizând noi orizonturi în medicina regenerativă.