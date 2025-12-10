Din cuprinsul articolului

Un indicator clar al acestei schimbări este și ceea ce vedem în cadrul competiției TikTok Ad Awards, unde campaniile recompensate, atât cele câștigătoare, cât și finalistele, au un element comun: adoptă o abordare TikTok-first, folosesc tehnologia de automatizare Smart+ și exploatează formatele imersive pentru a genera rezultate de business solide. Creativitatea, atunci când este construită pentru platformă și susținută de instrumentele potrivite, produce un ROI măsurabil, uneori surprinzător de mare pentru un spațiu perceput mult timp ca fiind dedicat exclusiv awarenessului.

Brandurile din România valorifică deja pe scară largă această abordare integrată, iar rezultatele sunt evidente. Exemple precum Banca Transilvania și Durex arată cum o strategie care îmbină creativitatea nativă TikTok cu distribuția optimizată și automatizarea inteligentă poate transforma o simplă idee într-un adevărat motor de business.

Formate imersive = impact imediat

TikTok a schimbat felul în care publicul consumă conținut: autentic, rapid, vizual și profund personalizat. În acest context, creativitatea devine punctul de plecare, dar succesul apare atunci când este amplificată de tehnologie.

Formatele imersive precum TopView asigură un start puternic pentru orice campanie, garantând atenție de calitate în primele secunde. Apoi, In-Feed Ads continuă natural povestea brandului în mediul în care utilizatorii petrec cel mai mult timp.

Smart+: automatizarea care crește ROI-ul

Pe de altă parte, Smart+, motorul de automatizare al TikTok, optimizează în timp real livrarea creativelor în funcție de comportamentul utilizatorilor, obiectivele campaniei și probabilitatea de conversie.

Pentru branduri, înseamnă:

costuri optimizate;

rezultate mai bune pe același buget;

audiențe relevant livrate în timp real;

timp câștigat pentru a investi în partea creativă.

Banca Transilvania oferă unul dintre cele mai relevante exemple privind ROI-ul creativității.

Deși obiectivul principal era educarea publicului tânăr în privința siguranței online, banca a reușit să transforme o temă „greu de digerat” într-o experiență interactivă, memorabilă și — în mod esențial — performantă din punct de vedere comercial.

Instrumente utilizate:

TopView Ads pentru a capta atenția publicului;

Traffic Ads pentru a direcționa utilizatorii către un quiz interactiv;

Lead Generation Ads pentru colectarea datelor direct în aplicație;

Smart+ pentru optimizare automată și performanță superioară.

Rezultatul: Banca Transilvania nu doar a informat publicul, ci l-a și activat. Conținutul creativ a atras atenția, formatele imersive au generat engagement autentic, iar automatizarea Smart+ a convertit acest engagement în lead-uri reale, demonstrând cum o campanie de educație digitală poate deveni un proiect de performance marketing. Campania a obținut un cost per lead cu 7,7% mai mic decât pe alte platforme, o creștere de 38% a ratei de conversie față de campaniile non-Smart+ și o creștere de 43% a CTR-ului (Click-Through Rate, procentul utilizatorilor care au dat click pe ad după ce l-au văzut) pentru TopView, atrăgând totodată mii de participanți în cadrul quiz-ului. În esență, creativitatea adaptată culturii TikTok a devenit un vector de rezultate măsurabile, dovedind că siguranța online poate fi comunicată eficient atunci când forma și distribuția sunt aliniate cu așteptările publicului.

Dacă Banca Transilvania demonstrează ROI-ul unei campanii educative, Durex arată cum creativitatea nativă TikTok poate genera un impact masiv de brand în momente culturale cheie. Pentru luna iubirii, brandul a mizat pe umor, meme-uri și scenete autentice TikTok, construind un discurs vizual perfect adaptat așteptărilor Gen Z și Millennials.

Instrumente utilizate:

TopView Ads în momente-cheie (14 și 24 februarie) pentru vizibilitate maximă;

In-Feed Ads pentru susținerea mesajului în feed-ul zilnic pe parcursul întregii luni;

TikTok-First Creative – conținut adaptat 100% la limbajul platformei, cu un ton ludic, reconoscibil și shareable.

Rezultatul a fost o campanie cu adevărat memorabilă: Durex a fost nu doar vizibil, ci relevant și ușor de reținut într-o perioadă aglomerată și competitivă. Campania a generat +135% reach unic față de alte platforme, un cost per click cu 45% mai mic, un view rate cu 70% mai mare decât pe alte rețele sociale și o dublare a indicatorilor de comunicare față de luna precedentă. Formatele imersive și conținutul nativ TikTok au transformat umorul și estetica specifică platformei într-un avantaj strategic, convertind amuzamentul în memorabilitate și preferință de brand.

Campaniile de succes de pe TikTok au trei elemente comune:

Creativitate adaptată platformei

Publicul recunoaște și apreciază conținutul autentic TikTok-first. Brandurile care adoptă acest stil obțin rezultate superioare.

Formate imersive care maximizează atenția

TopView și In-Feed reprezintă traseul ideal pentru a trece de la awareness la intenție de acțiune.

Automatizarea Smart+ care livrează performanță

Smart+ reduce costurile, crește eficiența și permite campaniilor să evolueze constant, fără ajustări manuale complexe.

În concluzie, TikTok arată că, atunci când creativitatea nativă se îmbină cu tehnologie avansată de optimizare, engagementul devine o etapă din funnel – nu destinația finală. Campanii precum cele ale Băncii Transilvania și Durex demonstrează că platforma funcționează ca un ecosistem complet, în care brandurile pot educa, pot influența comportamente și pot genera rezultate comerciale directe. Creativitatea amplificată prin formate imersive și prin automatizarea Smart+ transformă vizibilitatea în performanță, iar performanța în ROI real. Într-o piață în continuă schimbare, această capacitate de a transforma ideile în rezultate măsurabile – și adesea predictibile – devine un avantaj competitiv esențial pentru brandurile care aleg un mindset TikTok-first.