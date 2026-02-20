O filmare video din traficul din Brașov arată cât de iresponsabili sunt unii șoferi. Din imaginile de pe o cameră de bord se vedea că un șofer care ieșea din Codlea conducea cu luneta mașinii acoperită de zăpadă, ceea ce este ilegal, și că încălca marcajul rutier, depășind într-o zonă unde nu avea voie.

Pe un grup de discuții despre trafic din județul Brașov, oamenii se întreabă de ce poliția nu intervine în astfel de cazuri sau ce problemă au unii șoferi. Jurnaliștii Biz Brașov au spus că nu au prezentat toată filmarea, dar că imaginile au ajuns probabil la poliție, care va identifica șoferul și va aplica sancțiunile legale.

„De ce poliția nu se sesizează în astfel de cazuri?” „Am întrebat eu de ce boală suferă ăștia.”

Noile reguli din Codul Rutier 2026 spun că șoferii trebuie să-și curețe complet mașina de zăpadă și gheață înainte de a pleca la drum. Dacă nu fac asta, pot primi amenzi mari, până la 4.050 lei. În plus, dacă bucățile de zăpadă sau gheață cad de pe mașină și produc un accident, șoferul poate fi obligat să plătească daune.

Nu mai este suficient să cureți doar parbrizul și geamurile laterale. Zăpada și gheața trebuie îndepărtate de pe plafon, capotă, portbagaj și orice altă suprafață a vehiculului, pentru că altfel pot lovi alte mașini, deranja traficul sau provoca accidente grave.

Articolul 102 (26) din Codul Rutier spune că este contravenție să circuli cu mașina murdară, cu noroi, zăpadă sau alte substanțe care pot pune în pericol siguranța traficului. Amenda pentru mașina parțial acoperită de zăpadă pornește de la 1.822,5 lei și poate ajunge la 4.050 lei. Dacă zăpada sau gheața avariază o altă mașină, șoferul trebuie să plătească reparațiile.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amendă pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roți sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanțe sau materiale ce pun în pericol siguranța circulației”, scrie în Art. 102 (26) din Codul Rutier.

Regulile spun și că numerele de înmatriculare nu trebuie să fie murdare sau acoperite de zăpadă. Dacă nu se pot citi, șoferii riscă amenzi între 405 și 607,5 lei.

Aceste reguli se aplică tuturor vehiculelor: mașini mici, dube, autobuze și camioane mari. Curățarea completă a mașinii nu este doar recomandată, ci obligatorie, iar încălcarea legii poate fi costisitoare și periculoasă.