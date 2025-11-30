În ultimii ani, prețurile locuințelor din Bulgaria au înregistrat creșteri susținute, adesea de două cifre, ca urmare a cererii ridicate și a anticipării aderării la zona euro. Această tendință a fost accentuată de proprietarii care amânau vânzarea în speranța unor câștiguri mai mari odată cu trecerea la moneda unică europeană.

Datele platformei imobiliare Zimoti.com sugerează că ritmul accelerat al majorărilor ar putea fi influențat de introducerea euro. Pe măsură ce tranziția monetară se finalizează, cumpărătorii ar putea să își ajusteze comportamentul, reducând presiunea asupra vânzătorilor.

Irina Tsanova, reprezentant al platformei, citată de Novinite, explică:

„Diferența dintre prețurile dorite de vânzători și sumele pe care cumpărătorii sunt dispuși să le ofere rămâne mare în acest moment, în principal din cauza perioadei de tranziție înainte de aderare.”

Ea adaugă că, odată cu trecerea la euro, această diferență se va diminua treptat, ceea ce ar putea duce la o ajustare mai echilibrată a pieței.

Irina Tsanova estimează că anul 2026 va aduce pe piață un număr mai mare de proprietăți. Mulți proprietari care au amânat vânzarea până după adoptarea euro ar putea decide să își listeze locuințele, ceea ce va crește oferta disponibilă.

Odată cu această creștere a ofertei, specialiștii anticipează că ritmul majorărilor de preț va scădea de la două cifre la aproximativ 5–10% pe an. Această ajustare ar putea face piața mai accesibilă pentru cumpărătorii care au fost nevoiți să plătească sume mai mari în ultimii ani.

Schimbările anticipate la nivelul fiscalității imobiliare ar putea contribui, de asemenea, la creșterea ofertei. În contextul alinierii la regulile zonei euro, autoritățile ar putea introduce impozite mai ridicate pentru proprietăți, ceea ce ar putea determina unii investitori să vândă locuințele pentru a evita sarcina fiscală suplimentară.

Tranziția la euro va avea impact și asupra creditelor ipotecare. Băncile bulgare vor fi nevoite să se conformeze cerințelor stabilite de Banca Centrală Europeană, ceea ce ar putea conduce la o ajustare ușoară a dobânzilor.

În prezent, rata medie a dobânzii la creditele ipotecare din Bulgaria este de aproximativ 2,4%, comparativ cu 3,3% în zona euro. Ajustarea finală va depinde de indicele de referință pe care îl vor adopta instituțiile financiare din țară.

Peste 80% dintre creditele ipotecare din Bulgaria sunt legate de indici ai depozitelor în leva, care vor fi eliminate odată cu introducerea euro. Băncile vor putea să adopte fie Euribor, care reflectă evoluțiile internaționale, fie un indice intern în euro, conceput pentru a reflecta mai precis condițiile locale.

Pe termen lung, analiștii consideră că piața imobiliară bulgară se va orienta către o creștere mai echilibrată, cu un ritm sustenabil. Aceasta va fi determinată atât de ajustarea prețurilor, cât și de schimbările structurale în sectorul bancar și fiscal.

Cumpărătorii sunt așteptați să acorde o atenție sporită calității locuințelor, punând accent pe amplasamente avantajoase, eficiență energetică și stabilitate financiară pe termen lung. Această schimbare de priorități ar putea contribui la o piață mai stabilă și mai orientată către valoare reală, mai degrabă decât către speculație pe termen scurt.