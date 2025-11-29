Deși tehnologia pompelor de căldură este tot mai prezentă în dezbaterea publică, românii continuă să o perceapă drept o soluție prea puțin cunoscută și insuficient explicată. Cercetarea arată că 83% dintre respondenți se declară „deloc sau doar puțin familiarizați” cu modul de funcționare al pompelor de căldură. Doar 8,4% au deja un astfel de echipament instalat în gospodărie, ceea ce confirmă că piața se află încă la început.

În același timp, apetitul pentru modernizarea sistemelor de încălzire este redus pe termen scurt. Dintre persoanele care nu dețin o pompă de căldură, 72,4% consideră puțin sau foarte puțin probabil să instaleze una în următorul an. Doar 27,6% iau în calcul această posibilitate, semnalând existența unei categorii interesate, dar încă indecise.

Studiul confirmă că prețul este factorul decisiv care îi descurajează pe români. 53,6% menționează costul echipamentului drept principal motiv pentru care nu optează pentru această tehnologie. Alți 34,9% spun că nu au suficiente informații pentru a lua o decizie, iar 11,5% consideră că instalarea este „prea complexă”.

Datele E.ON arată că investiția totală – echipament plus instalare – variază între 8.000 și 15.000 de euro pentru o locuință bine termoizolată, în funcție de dimensiune și specificații tehnice. Chiar dacă pompele de căldură oferă costuri operaționale mai reduse decât încălzirea pe gaz, recuperarea investiției poate dura ani buni, mai ales în cazul în care locuința nu este eficientă energetic.

Potrivit sondajului, 87,9% dintre respondenți estimează că ar avea nevoie de 10.000–15.000 de euro pentru achiziție și instalare. Deși percepția este în linie cu costurile reale, finanțarea rămâne o problemă majoră: doar 11,4% ar apela la un credit, în timp ce restul preferă să amâne investiția sau să caute alternative.

Acest comportament indică faptul că programele de sprijin financiar – subvenții, granturi sau finanțări nerambursabile – ar putea juca un rol important în accelerarea adoptării pompelor de căldură, mai ales în contextul tranziției energetice și al obiectivelor de reducere a emisiilor.

Utilizatorii care au deja o pompă de căldură confirmă beneficiile prezentate în teorie. Conform sondajului, 39,8% au observat economii la factura de energie, în timp ce 26,1% punctează independența energetică drept principal avantaj – un aspect tot mai important în contextul volatilității prețurilor la gaz.

De asemenea, 18,2% menționează confortul termic îmbunătățit, iar 15,9% apreciază contribuția tehnologiei la protejarea mediului, prin reducerea emisiilor. Aceste răspunsuri confirmă că tehnologia este eficientă și apreciată de cei care au adoptat-o deja.

Analiza datelor arată că, în România, piața pompelor de căldură se află într-un stadiu incipient, iar gradul de adopție ar putea crește doar printr-un mix de informare, accesibilitate financiară și programe de sprijin.

E.ON subliniază că, deși investiția inițială este ridicată, pompele de căldură pot oferi economii de 50–70%, emisii reduse, costuri operaționale mai mici și funcționare reversibilă pentru încălzire și răcire. În plus, independența față de gaz devine un argument tot mai relevant în contextul energetic actual.

Despre despre-energie.ro

Platforma despre-energie.ro, lansată în 2020 și susținută de E.ON și Delgaz Grid, își propune să devină una dintre principalele surse de informare pentru consumatorii de electricitate și gaze. Prin articole, explicații clare și instrumente utile, proiectul ajută publicul să înțeleagă mai bine piața energiei și să ia decizii informate privind soluțiile de încălzire, consumul eficient și alegerea surselor de energie potrivite.