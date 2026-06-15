BERD împrumută Delgaz Grid cu 57 de milioane de euro. Fondurile vor finanța investiții în infrastructura energetică

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă un împrumut de 300 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 57 de milioane de euro, companiei Delgaz Grid pentru modernizarea infrastructurii energetice din nordul României.

Finanțarea face parte dintr-un program amplu de investiții care vizează digitalizarea rețelei electrice, instalarea contoarelor inteligente și integrarea unei capacități mai mari de energie regenerabilă.

Potrivit BERD, împrumutul va susține o parte din programul de investiții al Delgaz Grid pentru perioada 2026-2030. Fondurile vor fi utilizate pentru modernizarea și digitalizarea rețelei de distribuție a energiei electrice, inclusiv pentru extinderea utilizării contoarelor inteligente.

Investițiile au ca obiectiv reducerea întreruperilor de energie electrică, diminuarea pierderilor din rețea și creșterea fiabilității sistemului de distribuție. În același timp, acestea vor permite conectarea unor noi capacități de producție din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România pentru anul 2030 în domeniul energiei verzi.

Finanțarea BERD este parte a unei facilități sindicalizate mai ample, în valoare totală de trei miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 573 de milioane de euro, la care participă și șase bănci comerciale.

Delgaz Grid este unul dintre principalii operatori de distribuție a energiei din România. Compania administrează rețele de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale în nordul țării.

În prezent, Delgaz Grid deservește aproximativ 1,6 milioane de clienți de energie electrică și peste 2 milioane de clienți de gaze naturale.

Compania face parte din grupul german E.ON, unul dintre cei mai mari operatori de infrastructură energetică din Europa, care furnizează servicii pentru aproximativ 47 de milioane de clienți.

BERD subliniază că participarea la această finanțare consolidează colaborarea cu unul dintre cei mai importanți operatori de distribuție din România și sprijină procesul de modernizare a infrastructurii energetice naționale.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este unul dintre cei mai importanți investitori instituționali din România.

Potrivit datelor prezentate de instituția financiară internațională, investițiile totale realizate în România au depășit 12,5 miliarde de euro, fiind finanțate până în prezent 594 de proiecte.

Noua finanțare acordată Delgaz Grid vine într-un context în care securitatea energetică, digitalizarea rețelelor și integrarea energiei regenerabile au devenit priorități majore atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană.