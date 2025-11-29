În ultimii doi–trei ani, proprietățile premium construite după 2018 în cele mai căutate zone ale Capitalei au atins valori cuprinse între 6.000 și 8.000 euro/mp, existând inclusiv proprietăți care depășesc aceste niveluri. Unele imobile includ investiții de milioane de euro doar în finisaje sau facilități, ceea ce face imposibilă stabilirea unui preț standard pentru întreg segmentul de lux.

Locuințele livrate în ultimii opt ani—apartamente sau vile—care au trecut prin reconsolidări majore, modernizări și dotări high-end (smart home, rampe automatizate, lounge-uri, piscine, sisteme de securitate avansate) au contribuit semnificativ la creșterea valorilor.

„Unul dintre principalii factori care determină creșterea prețurilor este oferta extrem de limitată. În ultimii 5 sau 6 ani, în zonele premium nu s-au mai aprobat sau autorizat dezvoltări noi, iar terenurile disponibile sunt inexistente”, afirmă Raluca Plavita, Head of Residential Agency la Cushman & Wakefield Echinox.

Ea subliniază că legislația actuală, care impune restricții stricte privind demolările și reconversiile în zone protejate, face ca proprietățile existente să devină „din ce în ce mai exclusiviste și greu de replicat”.

Majoritatea cumpărătorilor din segmentul premium nu se grăbesc să încheie tranzacțiile, deoarece dețin deja alte reședințe în țară sau în străinătate. Aceștia caută proprietăți cu trăsături precise—suprafețe mari, curți ample, poziționare ireproșabilă, facilități de top.

Un procent redus este reprezentat de investitori interesați de proprietăți potrivite pentru închiriere către ambasade sau companii internaționale. În acest context, o tranzacție poate dura între 6 și 12 luni.

Chiar dacă zona Floreasca este extrem de apreciată, valorile nu ating nivelurile din Primăverii sau Dorobanți, decât în cazuri izolate. Inclusiv în Dorobanți, microzonele variază puternic ca preț în funcție de calitatea construcției, amplasament și anul edificării.

Cushman & Wakefield Echinox estimează că prețurile proprietăților cu adevărat valoroase vor continua să urce, acestea transformându-se în veritabile „proprietăți de portofoliu”.

Oferta redusă este confirmată și de faptul că o parte din proprietățile gestionate de agenție au ajuns deja la al doilea ciclu de schimbare a proprietarului sau chiar de destinație—din rezidențial în birouri sau alte funcțiuni.

Aceste procese sunt tot mai dificile din cauza reglementărilor și duratei mari de autorizare, mai ales în zone protejate sau în cazul clădirilor monument istoric.

Segmentul premium este definit de:

Localizare (în special Primăverii, Kiseleff, Aviatorilor, Dorobanți

Suprafețe generoase și compartimentare excepțională

Înălțimi mari ale tavanelor

Dormitoare cu băi proprii și dressinguri

Terase, grădini sau zone exterioare ample

Facilități smart și sisteme de securitate avansate

Piscine, spații de wellness, finisaje personalizate

„Piața rezidențială premium continuă să stabilească noi recorduri, atât în ceea ce privește prețurile, cât și nivelul de exclusivitate al proprietăților. Oferta extrem de limitată… alimentează această dinamică. Clienții noștri caută nu doar o locuință, ci și o investiție sigură și un stil de viață aparte”, declară Raluca Plavita.

Ea subliniază că rolul agenției este „să identifice proprietățile unice care răspund atât exigențelor funcționale, cât și celor estetice”.

Departamentul rezidențial al Cushman & Wakefield Echinox gestionează proprietăți premium evaluate la peste 200 milioane de euro, inclusiv vile și penthouse-uri din cele mai prestigioase zone.

Exemple:

Cea mai scumpă proprietate, evaluată la peste 13 milioane de euro, include:

deschidere de 200 m la lacul Floreasca

grădină de 8.000 mp

clădire de 3.000 mp

finisaje personalizate de top

O altă proprietate, de peste 12 milioane de euro, situată lângă MAE, este un imobil de birouri complet renovat, cu două subsoluri pentru 25 de mașini, lifturi vitrate și un etaj complet vitrat cu vedere panoramică de 360°.

Agenția mai gestionează în exclusivitate o vilă-monument cu dublă deschidere pe Bulevardul Aviatorilor, semnată de arhitectul Duiliu Marcu.