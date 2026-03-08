Guvernul a stabilit noi reduceri pentru impozitele pe locuințe, dar acestea se aplică doar pentru perioada martie–decembrie 2026. Proprietarii care au plătit deja impozitele pentru ianuarie și februarie vor observa că reducerile nu se aplică retroactiv.

Cei care au achitat sumele pentru primele două luni pot:

Să păstreze plata în exces ca avans pentru anul fiscal următor;

Să solicite restituirea sumelor plătite în plus.

Primăriile nu pot recalcula impozitele pentru ianuarie și februarie, deoarece modificările fiscale se aplică doar pentru perioadele viitoare, începând cu publicarea ordonanței în Monitorul Oficial. În prezent, multe primării actualizează sistemele informatice pentru a implementa noile reduceri, unele necesitând chiar opriri temporare ale mecanismelor de plată.

Reducerile se adresează în principal:

Proprietăți vechi: 15% reducere pentru clădirile între 50 și 100 de ani;

25% reducere pentru clădirile cu peste 100 de ani vechime. Persoane cu handicap: 50% reducere pentru persoanele cu handicap grav;

25% reducere pentru persoanele cu handicap accentuat.

Aceste reduceri de impozite pentru clădiri vechi și persoane cu handicap au fost introduse pentru a răspunde nemulțumirilor populației privind creșterea bruscă a impozitelor.

În trecut, reducerea impozitelor era mai generoasă:

50% pentru clădiri cu vechime de peste 100 de ani;

30% pentru clădiri între 50 și 100 de ani;

10% pentru clădiri între 30 și 50 de ani.

Se adăuga o reducere suplimentară pentru blocurile mari, cu regim de înălțime de peste trei etaje și mai mult de opt apartamente.

Plata impozitului pe locuință se face la Direcția de Impozite și Taxe Locale (DITL) din raza teritorială în care se află imobilul. Proprietarii au la dispoziție atât modalități online, cât și fizice, pentru a-și achita obligațiile fiscale în mod rapid și sigur.

Cea mai eficientă metodă de plată este prin intermediul platformelor digitale, fără a fi nevoie să te deplasezi la ghișeu. Printre opțiuni se numără:

Ghișeul.ro – Sistemul Național Electronic de Plată permite achitarea taxelor cu cardul bancar. Plata integrală până la 31 martie poate beneficia de bonificația de 10%. Site-urile oficiale ale primăriilor – Multe administrații locale au portaluri proprii de e-administrație, precum DITL Sector 1, DITL Sector 3 sau DITL Sector 4, unde poți plăti online. Aplicații mobile – Unele primării oferă aplicații dedicate pentru mobil, exemplu: aplicația “Primăria Sectorului 4”, pentru o plată rapidă de oriunde.

Pentru cei care preferă să plătească în numerar sau prin terminale asistate, există mai multe soluții: