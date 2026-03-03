Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, intenționează să renunțe la parcarea gratuită pentru mașinile electrice și hibride. Aproximativ 90.000 de șoferi ar urma să fie afectați de noile reguli, care ar putea intra în vigoare în cel mult două luni.

Bucureștiul este orașul din România cu cele mai multe vehicule considerate ecologice, iar parcările publice din zona centrală au devenit insuficiente. În unele parcări, aproape jumătate dintre locuri sunt ocupate de mașini electrice sau hibride care, până acum, nu plătesc taxa de parcare.

„Toată lumea vrea gratuităţi! Vom face o analiză şi o să vedem dacă reducem anumite costuri, dacă menţinem toate gratuităţile, dar trebuie să fie suportabil financiar, că acum încasează praful de pe tobă”, a punctat Ciucu.

În prezent, în Capitală există aproximativ 80.000 de mașini hibride și încă 10.000 complet electrice, în timp ce numărul locurilor publice de parcare este de aproximativ 40.000. Practic, la fiecare loc de parcare revin, în medie, doi șoferi care pot parca fără să plătească. Din acest motiv, mulți conducători auto care folosesc mașini cu motoare clasice spun că găsesc greu locuri disponibile și consideră că sunt dezavantajați.

Facilitatea de parcare gratuită pentru vehiculele verzi există de patru ani și a fost introdusă pentru a încuraja cumpărarea mașinilor mai puțin poluante. Mulți șoferi nu sunt dispuși să renunțe la acest avantaj și spun că ar fi corect ca măcar mașinile complet electrice să păstreze gratuitatea.

Primarul Capitalei a transmis însă că administrația trebuie să analizeze situația financiară și să vadă dacă toate aceste facilități mai pot fi susținute. El a explicat că foarte mulți oameni își doresc gratuități, dar Primăria trebuie să decidă ce costuri poate suporta în mod realist și dacă unele beneficii vor fi reduse sau păstrate.

În paralel, municipalitatea a decis ca parcarea pe locurile administrate de Primăria Capitalei să nu mai poată fi plătită în numerar. Șoferii vor putea achita doar electronic, fie cu cardul, prin aplicații dedicate sau prin SMS.

Susținătorii mobilității electrice sunt doar parțial de acord cu schimbările propuse.

Ciprian Cherciu, fondatorul platformei EcoDrive, a explicat pentru Antena 1 că discuția ar trebui separată: în cazul mașinilor hibride se poate vorbi despre eliminarea facilităților deoarece acestea produc în continuare emisii, însă eliminarea gratuității pentru mașinile complet electrice ar fi, în opinia sa, inutilă și chiar mai costisitoare pentru buget pe termen lung.

El a arătat că peste 20.000 de români mor anual prematur din cauza poluării și că ar trebui comparate costurile medicale generate de poluare cu cheltuielile legate de facilitățile acordate acestor vehicule.

„Peste 20.000 de români mor anual prematur din cauza poluării, şi putem să calculăm exact care este costul de sănătate şi să îl punem în balanţă cu costul acestor parcări pentru maşinile hibride şi electrice. Dacă la maşinile hibrid putem avea o discuţie pentru că sunt maşini care în continuare au emisii, în cazul maşinilor electrice este o măsură inutilă şi care este mai costisitoare pentru buget. Peste 20.000 de romani mor anual prematur din cauza poluării şi putem să calculăm exact care este costul de sănătate şi să îl punem în balanţă cu costul acestor parcări pentru maşinile hibride şi electrice”, precizează Cherciu.

Primăria Capitalei speră că eliminarea parcării gratuite va aduce milioane de lei în plus la bugetul local. Autoritățile intenționează să folosească acești bani pentru construirea a aproximativ 20.000 de locuri noi de parcare în următorii doi ani, în încercarea de a reduce aglomerația și lipsa spațiilor disponibile din oraș.