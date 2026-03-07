Iranul a luat decizia. Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a dat ordinul

„Consiliul de conducere interimar a decis (vineri) că nu vor mai exista atacuri asupra ţărilor vecine, nu vor mai fi lansate rachete, cu excepţia cazului în care un atac asupra Iranului ar proveni din aceste ţări”, a declarat el într-un discurs difuzat la televiziunea de stat.

Mai multe state din Golf găzduiesc baze militare americane. Vecinii Iranului au fost ținta atacurilor cu drone și rachete încă de la începutul conflictului, pe 28 februarie. Iranul susține că urmărește doar interesele și bazele americane, o afirmație respinsă de țările vizate.

„Îmi cer scuze (…) ţărilor vecine care au fost atacate de Iran”, a mai declarat preşedintele iranian.

De la începutul războiului, treisprezece persoane și-au pierdut viața în țările din Golf, printre care o fetiță de 11 ani, ucisă de resturi într-o zonă rezidențială din Kuwait.

Statul Qatar redeschide parțial spațiul aerian pentru zboruri limitate, pentru prima dată de la începutul războiului din Iran, potrivit BBC și Al Jazeera. Oficialii Autorității Aviației Civile din Qatar precizează că vor fi permise doar zborurile de evacuare și transporturile esențiale de marfă. Compania Qatar Airways va opera sâmbătă curse de evacuare către Paris, Madrid, Roma și Frankfurt, prioritizând vârstnicii, familiile și persoanele cu urgențe medicale.

Primul avion Qatar Airways care decolează din Doha de la începutul războiului a plecat sâmbătă spre Londra, la o săptămână după atacurile SUA și Israel asupra Iranului, potrivit site-urilor de monitorizare a zborurilor, scriu jurnaliștii BBC. Autoritățile din Qatar au precizat că au fost reluate doar zborurile de evacuare și transporturile de marfă, în timp ce cursele regulate rămân suspendate din cauza conflictului în desfășurare dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Qatar Airways a anunțat că va opera în aceeași zi zboruri de evacuare către Paris, Madrid, Roma și Frankfurt, prioritățile fiind acordate vârstnicilor, familiilor și persoanelor cu urgențe medicale. Vineri seara, Autoritatea Aviației Civile din Qatar a anunțat redeschiderea limitată a spațiului aerian, precizând că zborurile vor fi operate pe „rute de navigație de urgență desemnate, cu capacitate operațională limitată”, în coordonare cu forțele armate ale țării.

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat sâmbătă că a distrus trei rachete balistice îndreptate spre Baza Aeriană Prince Sultan, unde este staționat personal militar american, precum și 17 drone care vizau câmpul petrolier Shaybah din sud-estul țării.

„O rachetă balistică lansată spre Baza Aeriană Prince Sultan a fost interceptată şi distrusă”, a scris purtătorul de cuvânt al ministerului pe X.

Într-o altă declarație, autoritățile saudite au anunțat că au interceptat și distrus două rachete balistice suplimentare îndreptate spre Baza Aeriană Prince Sultan.

Vineri, guvernul Arabiei Saudite anunțase deja că a interceptat trei rachete care vizau aceeași bază, situată la sud-est de Riad. Tot sâmbătă, Arabia Saudită a raportat și o tentativă de atac asupra câmpului petrolier Shaybah, din sud-estul țării.

Șase drone au fost „interceptate și distruse în Cartierul Empty”, o regiune deșertică din sud-est, potrivit unui comunicat al Agenției de Presă oficiale saudite (SPA), citând un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării. În aceeași dimineață, ministerul a raportat distrugerea a încă 11 drone îndreptate spre câmpul petrolier Shaybah, totalul ajungând la 17 drone care au vizat acest obiectiv strategic. Alte două drone au fost interceptate la est de Riad.

Arabia Saudită, principalul exportator mondial de petrol, are majoritatea câmpurilor petroliere și infrastructurii situate de-a lungul coastei de est, în Golful Persic, vizavi de Iran.

Miercuri, autoritățile de la Riad au precizat că au interceptat o dronă care vizase rafinăria Ras Tanura, deja atacată luni.