Inițiativa legislativă votată în Comisia economică din Senat prevede suspendarea, pentru doi ani, a vânzării acțiunilor statului în companii profitabile. Miza nu este doar una politică, ci și una economică majoră: statul român încasează anual dividende consistente de la aceste societăți, iar listarea ar putea reduce controlul asupra acestora.

Radu Oprea susține că decizia de a vota proiectul a venit pe fondul neîncrederii în modul în care au fost gestionate discuțiile privind listarea.

„Am votat în Comisia economică din Senat iniţiativa legislativă pentru interzicerea înstrăinării acţiunilor statului la companiile profitabile pentru o perioadă de doi ani. Conferinţa de presă a încă dnei viceprim-ministru, Oana Gheorghiu, mi-a confirmat că iniţiativa este una necesară pentru că insistă în minciună. Susţine că PSD ştia despre documentul referitor la companiile propuse pentru listare. Spun încă o dată că acest document nu a fost discutat niciodată în comitetul interministerial pentru guvernanţă corporativă pe care doamna VPM îl prezidează”

Un punct central al criticilor îl reprezintă modul în care documentele ar fi fost transmise și calendarul extrem de scurt.

Potrivit fostului oficial, documentația a fost primită cu doar câteva ore înainte de ședința de guvern, ceea ce ridică semne de întrebare privind analiza reală a impactului economic.

„Eu am primit emailul cu anexa cu pricina miercuri seară la ora 22:08, (conform poză), iar şedinţa de guvern a avut loc joi la ora 11,00. Este evident că nu mai poţi avea încredere că intenţiile sunt bune pentru români. Când mai citeşti în document că se propun metode de listare accelerată (ABB) cu DISCOUNT, către grupuri selectate pe repede înainte (procedura durează 24-48 de ore) singura soluţie este să propui interzicerea listării pentru 2 ani de zile”

Din perspectivă economică, procedurile de tip Accelerated Book Building (ABB) sunt utilizate frecvent pe piețele de capital pentru vânzări rapide de acțiuni, însă pot ridica probleme legate de prețul de vânzare și accesul limitat al investitorilor.

Dincolo de conflictul politic, subiectul are implicații directe asupra finanțelor publice și pieței de capital.

Listarea unor pachete minoritare în companii de stat poate aduce mai multe beneficii:

creșterea transparenței și a guvernanței corporative

atragerea de capital privat

disciplină financiară mai strictă

În același timp, există și riscuri:

diminuarea controlului statului asupra unor active strategice

pierderea unei părți din dividendele viitoare

posibilitatea vânzării sub valoarea reală în condiții de piață nefavorabile

În România, listările anterioare ale companiilor de stat au avut rezultate mixte, unele fiind considerate succese pentru dezvoltarea pieței de capital, altele criticate pentru evaluări sau momentele alese.

Oana Gheorghiu respinge acuzațiile și susține că listarea nu reprezintă o „vânzare a țării”, ci un instrument de modernizare economică.

Vicepremierul afirmă că documentele au fost transmise spre consultare și că lipsa unei reacții din partea PSD nu poate fi interpretată ca lipsă de informare.

În plus, aceasta argumentează că listarea reduce influența politică asupra companiilor de stat.

„Asta este, de fapt, miza. Nu «vânzarea ţării», ci pierderea controlului netransparent asupra unor resurse ale statului, folosite ca să alimenteze setea băieţilor deştepţi trimişi de la partid”

Discuția apare într-un moment sensibil, marcat de presiuni bugetare și de nevoia de reforme structurale. România are obligații asumate prin programe europene care vizează eficientizarea companiilor de stat și îmbunătățirea guvernanței corporative.

În același timp, contextul geopolitic și volatilitatea piețelor financiare cresc riscurile asociate unor decizii rapide de listare.

Poziția social-democraților este consolidată prin demersuri legislative. Sorin Grindeanu a anunțat opoziția față de vânzarea companiilor profitabile, iar Daniel Zamfir a depus un proiect de lege care extinde interdicția până la finalul anului 2027.

Argumentul central este că actualul context economic și geopolitic nu oferă condiții favorabile pentru astfel de tranzacții.

Disputa privind listarea companiilor de stat reflectă o alegere strategică: deschiderea către piața de capital și transparență sau menținerea controlului statului asupra unor active cheie.

Decizia finală va influența nu doar bugetul public, ci și încrederea investitorilor și direcția economică a României pe termen lung.