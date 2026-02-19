Intrarea României în programul american Visa Waiver continuă să fie un obiectiv central al diplomației românești, însă momentul final pentru aderare depinde în întregime de administrația de la Washington, a explicat ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, într-o intervenție la Antena 3.

Diplomatul a precizat că țara noastră a parcurs toate etapele tehnice cerute de legislația americană și că dosarul se află acum în faza în care autoritățile de la Washington trebuie să decidă calendarul și forma în care programul va fi extins.

Muraru a subliniat că România se află în aceeași situație cu Cipru și Bulgaria, state care așteaptă la rândul lor deschiderea unui „culoar clar” pentru aderare, în contextul în care administrația americană analizează o reformă mai amplă a programului Visa Waiver.

Diplomatul a explicat că, deși există propuneri de schimbare a denumirii programului, România, Cipru și Bulgaria vor beneficia de o cale clară spre aderare odată ce discuțiile se vor stabiliza.

„Mingea este în curtea americanilor. România a îndeplinit toate criteriile şi suntem convinşi că în momentul în care aceste discuţii despre Programul Visa Waiver se vor stabiliza, există propuneri ca acest program să-şi schimbe numele, sunt convins să aceste trei ţări europene care încă bat la poarta Visa Waiver (România, Cipru şi Bulgaria), vor avea un culoar foarte clar”, a afirmat Andrei Muraru.

În ceea ce privește eforturile diplomatice pentru o întâlnire bilaterală între președintele României, Nicușor Dan, și președintele american Donald Trump, Andrei Muraru a explicat că discuțiile sunt în desfășurare, iar stabilirea unei date depinde în primul rând de agenda Casei Albe.

El a menționat că săptămâna trecută au avut loc întâlniri cu consilierul pe securitate națională al președintelui SUA, cu consilierul pe probleme economice și cu vicepremierul român Cătălin Predoiu, pentru a discuta aspecte esențiale legate de vizita planificată.

Ambasadorul a mai explicat că au avut loc și consultări cu șefa serviciilor naționale americane de informații, Tulsi Gabbard, pentru a clarifica anumite detalii legate în special de aspecte economice. În opinia sa, odată ce se va ajunge la un acord privind agenda vizitei, Casa Albă va putea propune opțiuni concrete pentru desfășurarea întâlnirii.