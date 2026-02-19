România și obiectivul Visa Waiver: negocieri în curs cu SUA pentru reprimirea în programul de vize
Intrarea României în programul american Visa Waiver continuă să fie un obiectiv central al diplomației românești, însă momentul final pentru aderare depinde în întregime de administrația de la Washington, a explicat ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, într-o intervenție la Antena 3.
Diplomatul a precizat că țara noastră a parcurs toate etapele tehnice cerute de legislația americană și că dosarul se află acum în faza în care autoritățile de la Washington trebuie să decidă calendarul și forma în care programul va fi extins.
Muraru a subliniat că România se află în aceeași situație cu Cipru și Bulgaria, state care așteaptă la rândul lor deschiderea unui „culoar clar” pentru aderare, în contextul în care administrația americană analizează o reformă mai amplă a programului Visa Waiver.
Diplomatul a explicat că, deși există propuneri de schimbare a denumirii programului, România, Cipru și Bulgaria vor beneficia de o cale clară spre aderare odată ce discuțiile se vor stabiliza.
„Mingea este în curtea americanilor. România a îndeplinit toate criteriile şi suntem convinşi că în momentul în care aceste discuţii despre Programul Visa Waiver se vor stabiliza, există propuneri ca acest program să-şi schimbe numele, sunt convins să aceste trei ţări europene care încă bat la poarta Visa Waiver (România, Cipru şi Bulgaria), vor avea un culoar foarte clar”, a afirmat Andrei Muraru.
Pregătiri pentru vizita lui Nicușor Dan la Washington
În ceea ce privește eforturile diplomatice pentru o întâlnire bilaterală între președintele României, Nicușor Dan, și președintele american Donald Trump, Andrei Muraru a explicat că discuțiile sunt în desfășurare, iar stabilirea unei date depinde în primul rând de agenda Casei Albe.
El a menționat că săptămâna trecută au avut loc întâlniri cu consilierul pe securitate națională al președintelui SUA, cu consilierul pe probleme economice și cu vicepremierul român Cătălin Predoiu, pentru a discuta aspecte esențiale legate de vizita planificată.
Ambasadorul a mai explicat că au avut loc și consultări cu șefa serviciilor naționale americane de informații, Tulsi Gabbard, pentru a clarifica anumite detalii legate în special de aspecte economice. În opinia sa, odată ce se va ajunge la un acord privind agenda vizitei, Casa Albă va putea propune opțiuni concrete pentru desfășurarea întâlnirii.
„În privinţa vizitei bilaterale la care lucrăm, aşa cum am spus, ea depinde de foarte mulţi factori şi, în primul rând, de disponibilitatea de agendă a Casei Albe.
Aici am avut o săptămână de întâlniri împreună cu consilierul pe securitate naţională al preşedintelui, cu consilierul pe probleme economice al preşedintelui.
Vicepremierul Cătălin Predoiu este aici, pentru discuţii cu partenerii americani. Am avut şi o întâlnire cu şefa serviciilor naționale americane de informații, Tulsi Gabbard.
Toate aceste discuţii vin să pregătească această vizită şi să clarifice anumite aspecte. În proporţie covârşitoare ele sunt legate de chestiuni economice şi credem că, atunci când vom ajunge la un acord în privinţa agendei pe care o pregătim, Casa Alba va putea să ofere câteva opţiuni de agendă”, a mai spus ambasadorul Andrei Muraru.
