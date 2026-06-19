INS anunță o scădere de 14,3% a comenzilor din industrie. Cererea pentru producția industrială continuă să se reducă

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat vineri, 19 iunie, datele privind comenzile noi din industria prelucrătoare aferente lunii aprilie 2026. Indicatorii arată o diminuare atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, bilanțul primelor patru luni din 2026 indică un recul al comenzilor la nivelul întregului sector industrial.

Datele publicate de INS arată că comenzile noi din industria prelucrătoare, care includ atât piața internă, cât și piața externă, au înregistrat în aprilie 2026 o scădere de 14,3% față de martie 2026, în termeni nominali.

Declinul a fost determinat de evoluțiile negative din toate marile grupe industriale analizate. Cea mai accentuată reducere a fost consemnată în industria bunurilor intermediare, unde comenzile au coborât cu 18,4%.

În industria bunurilor de capital, scăderea a fost de 12,8%, în timp ce industria bunurilor de uz curent a înregistrat un recul de 10,3%.

Totodată, comenzile noi din industria bunurilor de folosință îndelungată s-au diminuat cu 7,7% comparativ cu luna precedentă.

Potrivit tabelului statistic publicat de INS, indicele valoric al comenzilor noi pentru întreaga industrie prelucrătoare a fost de 85,7% raportat la nivelul din martie 2026, ceea ce confirmă contracția lunară a activității bazate pe comenzi.

Analiza comparativă cu luna aprilie 2025 relevă că industria prelucrătoare a înregistrat o scădere de 3,4% a comenzilor noi, în termeni nominali.

Evoluția a fost influențată în principal de reducerea comenzilor din industria bunurilor de uz curent, unde declinul a ajuns la 13,8%.

În același timp, industria bunurilor de capital a consemnat o scădere de 5,7%, iar industria bunurilor de folosință îndelungată a raportat un recul de 1,5%.

Singura categorie care a înregistrat o evoluție pozitivă a fost industria bunurilor intermediare. În acest segment, comenzile noi au crescut cu 3,4% față de aprilie 2025.

Datele statistice indică astfel o temperare a cererii industriale comparativ cu anul anterior, în condițiile în care majoritatea sectoarelor analizate au raportat volume mai reduse de contracte noi.

INS mai arată că, în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026, comenzile noi din industria prelucrătoare au fost cu 2,9% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2025.

Scăderea a fost determinată de diminuarea comenzilor în toate marile grupe industriale analizate.

Cea mai mare reducere a fost consemnată în industria bunurilor de uz curent, unde comenzile au scăzut cu 8,3%.

În industria bunurilor intermediare, reculul a fost de 2,6%, în timp ce industria bunurilor de capital a înregistrat o scădere de 2,5%.

Industria bunurilor de folosință îndelungată a raportat, la rândul său, un declin de 1,3% în primele patru luni ale anului.

Potrivit metodologiei INS, comenzile noi din industrie reprezintă valoarea contractelor încheiate între producători și clienți pentru livrări de bunuri și servicii, indiferent de momentul în care acestea urmează să fie onorate. În calcul nu sunt incluse taxele pe produse, precum TVA, și nici rabaturile sau discounturile acordate contractual.

INS precizează că, deși începând cu 2026 colectarea datelor statistice se realizează conform noii clasificări CAEN Rev.3, pentru asigurarea comparabilității seriilor statistice instituția va continua să calculeze și să publice indicatorii privind comenzile noi din industrie conform clasificării CAEN Rev.2 pe parcursul anilor 2026 și 2027.

INS – Indicii valorici ai comenzilor noi din industrie se pot consulta mai jos: