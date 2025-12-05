Încălcările care au condus la sancțiune împotriva popularei platforme deținute de Elon Musk au fost notificate în iulie 2024 și includ inducerea în eroare a utilizatorilor prin acordarea bifei albastre, lipsa de transparență în privința reclamelor și refuzul de a pune la dispoziția experților autorizați datele interne ale platformei.

Inițial, bifele albastre erau atribuite utilizatorilor după verificarea identității, pentru a combate impostura online. După achiziționarea platformei de către Elon Musk în 2022, X a modificat sistemul, rezervând aceste insigne abonaților care plătesc, ceea ce ar conduce la riscul de a induce în eroare utilizatorii, în opinia Bruxelles-ului.

Această sancțiune survine într-un context tensionat, în care oficiali americani au criticat măsura, punctând faptul că aceasta afectează libertatea de exprimare și nu este justificată.

Un mesaj a sosit chiar din partea vicepreședintelui american JD Vance. Înainte ca decizia să fie anunţată oficial, acesta a criticat controversatul demers european și a subliniat că autoritățile europene ar trebui „ susțină libertatea de exprimare”, ci nu să cenzureze companiile americane „pentru niște prostii”.

„Circulă zvonuri că Comisia Europeană va amenda X cu sute de milioane de dolari pentru că nu a aplicat cenzura. UE ar trebui să susțină libertatea de exprimare, nu să atace companiile americane pentru niște prostii”, a scris JD Vance pe X.

În urma acestui mesaj, Elon Musk a reacționat și i-a mulțumit vicepreședintelui american, punctând că apreciază foarte mult susținerea acestuia.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Amintim că Vance s-a opus ferm regulilor digitale ale UE. În februarie, în cadrul Conferinței de securitate de la München, el i-a asemănat pe comisarii europeni cu poliția politică a sovieticilor.

„Amenințarea care mă îngrijorează cel mai mult în ceea ce privește Europa nu este Rusia, nu este China, nu este niciun alt actor extern. Ceea ce mă îngrijorează este amenințarea din interior, retragerea Europei de la unele dintre valorile sale fundamentale”, a spus Vance la momentul respectiv.

Alte două anchete împotriva X sunt încă în curs, una referitoare la modul în care X tratează conținutul ilegal, la modul în care utilizatorii îl pot semnaliza și la eficiența cu care platforma îl șterge.

O altă anchetă se concentrează pe algoritmul de recomandare al platformei.