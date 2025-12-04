Fosta șefă a diplomației europene, Federica Mogherini, a demisionat joi, 4 decembrie, din funcția de rector al Colegiului Europei la două zile după perchezițiile desfășurate în cadrul unei anchete de fraudă care a vizat atât instituția pe care o conducea, cât și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).

Decizia ei a venit într-un moment de tensiune maximă pentru Bruxelles, pe fondul suspiciunilor privind direcționarea unui contract public către Colegiul Europei în perioada în care se contura o nouă academie diplomatică a Uniunii Europene.

Ancheta, coordonată de Parchetul European condus de Laura Codruța Kövesi, reaprinde temerile legate de integritatea instituțiilor europene și alimentează discuțiile privind o posibilă moțiune de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Demisia Federicăi Mogherini a fost anunțată joi, aceasta explicând că a decis să renunțe la funcția de rector al Colegiului Europei și de director al Academiei Diplomatice a UE pentru a respecta rigoarea cu care afirmă că și-a îndeplinit întotdeauna îndatoririle. Mesajul ei a transmis ideea că plecarea din funcții reprezintă un act de responsabilitate în fața anchetei deschise.

„În conformitate cu rigurozitatea şi corectitudinea cu care mi-am îndeplinit întotdeauna îndatoririle, astăzi am decis să demisionez din funcţia de rector al Colegiului Europei şi director al Academiei Diplomatice a Uniunii Europene”, a transmis Federica Mogherini într-un comunicat de presă.

Mogherini și Stefano Sannino, unul dintre cei mai înalți diplomați ai blocului comunitar și, până miercuri, un oficial de rang înalt al Comisiei Europene, au fost reținuți marți după perchezițiile poliției belgiene. Sannino și-a prezentat demisia imediat după ce a fost eliberat.

Potrivit informațiilor citate de Politico și Euractiv, procurorii europeni suspectează că cei doi ar fi convenit în 2021 și 2022 ca un contract privind noua academie diplomatică să fie atribuit Colegiului Europei, instituția pe care Mogherini o conducea.

Perchezițiile au vizat sediul SEAE din Bruxelles, campusul Colegiului Europei din Bruges, precum și mai multe locuințe private. Procurorii europeni au confirmat că Mogherini și Sannino au statut de suspecți, dar au fost eliberați marți seara.

Cazul reprezintă o lovitură pentru Uniunea Europeană, într-un moment în care scandalurile de etică devin tot mai frecvente.

După Qatargate și investigațiile privind activitățile de lobby ale Huawei, actuala anchetă atinge un nivel mult mai sensibil, vizând două dintre instituțiile cu rol central în politica externă: Colegiul Europei, unde se formează diplomați și funcționari europeni, și SEAE, aflat în centrul rețelei diplomatice a UE.

Criticii consideră că scandalul reflectă dificultatea Uniunii de a-și controla propriile mecanisme interne. Inițiativa de creare a unui organism european de etică, propusă după Qatargate, a fost ulterior blocată, în special de Partidul Popular European. De această dată, însă, ancheta lovește chiar în structurile care definesc identitatea diplomatică a UE.