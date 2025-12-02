La solicitarea Parchetului European și cu aprobarea unui judecător de instrucție, Poliția Federală din West-Vlaanderen a efectuat marți percheziții în mai multe clădiri ale Colegiului Europei din Bruges, la Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) din Bruxelles, precum și la locuințele suspecților.

În cadrul acțiunii, fosta oficială europeană Federica Mogherini și alte două persoane, printre care un înalt funcționar al Comisiei Europene, au fost reținute la Bruxelles. Operațiunea a beneficiat de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Ancheta vizează un program de formare a tinerilor diplomați, finanțat de Uniunea Europeană prin Academia Diplomatică a UE și implementat de Colegiul Europei în perioada 2021–2022, după o procedură de licitație organizată de SEAE. Există suspiciuni că, pe parcursul acestei licitații, ar fi fost încălcat articolul 169 din Regulamentul Financiar al UE privind concurența loială, prin divulgarea de informații confidențiale către unul dintre candidați.

Parchetul European investighează posibile fapte de fraudă în achiziții publice, corupție, conflict de interese și încălcarea secretului profesional. Ridicarea imunității mai multor suspecți a fost aprobată anterior perchezițiilor. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile caută să stabilească dacă au fost comise infracțiuni.

Purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene, Anitta Hipper, a confirmat efectuarea perchezițiilor la sediul SEAE și a precizat că ancheta este legată de „activități” desfășurate în timpul „mandatului precedent”, referindu-se la perioada în care spaniolul Borrell a condus acest organism, între 2019 și 2024.

„Nu putem oferi mai multe informații deoarece ne aflăm în faza de investigație”, a declarat purtătoarea de cuvânt la conferința de presă zilnică a Comisiei.

Potrivit ziarului Le Soir, ceilalți doi suspecți reținuți pentru interogatoriu sunt diplomatul italian Stefano Sannino, fost secretar general al SEAE între 2021 și 2025 și membru al conducerii Colegiului Europei.

Investigația se concentrează asupra Academiei Diplomatice a Uniunii Europene, un program de formare de nouă luni destinat diplomaților juniori din statele membre UE.

Parchetul European urmărește să stabilească dacă Colegiul Europei avea cunoștință în prealabil, chiar înainte de publicarea oficială, de criteriile de selecție aplicate în procedura de licitație.