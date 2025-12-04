El a făcut această declarație într-o postare publică pe X.

„Dacă Uniunea Europeană cea smintită va încerca, până la urmă, să fure activele ruseşti îngheţate în Belgia sub pretextul unui aşa-numit „împrumut de reparaţii”, Rusia ar putea considera această mişcare ca fiind echivalentă cu un casus belli, cu toate implicaţiile relevante pentru Bruxelles şi pentru fiecare ţară din UE în parte”

Potrivit datelor oficiale, activele blocate sunt depozitate în instituţii financiare din Europa, iar planul UE include posibilitatea ca aceste fonduri să fie folosite pentru un împrumut de reparatii destinat Ucrainei.

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a reacționat la propunerea de a folosi activele ruseşti îngheţate pentru a finanța împrumuturi către Ucraina. Ea a calificat varianta drept „o soluţie forţată”, ridicând semne de întrebare privind legalitatea și stabilitatea financiară a demersului.

Lagarde a explicat că implicarea BCE în garantarea acestor împrumuturi ar putea amenința stabilitatea sistemului financiar european, în special dat fiind rolul central al instituției de decontare unde sunt depuse activele vizate.

„Este important să ne asigurăm că deciziile adoptate respectă legea internațională și nu pun în pericol stabilitatea financiară”, a declarat ea.

Comisia Europeană a propus două opțiuni pentru finanțarea necesarului pentru Ucraina în următorii ani: fie un împrumut bazat pe activele ruseşti îngheţate, fie împrumuturi de pe piețele internaţionale sau din bugetul UE.

Această inițiativă a reaprins controverse, nu doar între Rusia și UE, ci și în interiorul instituțiilor europene și între statele membre, unele fiind reticente față de folosirea activelor îngheţate ca sursă de finanțare.

Declarațiile dure ale lui Medvedev aduc situația într-o zonă sensibilă: confiscarea activelor ruseşti, prezentată de unii oficiali europeni ca un instrument de sprijin pentru Ucraina, este văzută la Kremlin ca un pretext care ar putea justifica o reacție militară.

Pe de altă parte, instituţii centrale europene atrag atenția că o astfel de decizie are implicaţii majore, juridice, financiare, dar și reputaționale, și că trebuie analizate cu grijă riscurile.

În interiorul Uniunii Europene, discuțiile privind folosirea activelor rusești înghețate continuă să fie tensionate. Unele state membre sunt reticente, invocând riscuri legale și politice, în timp ce altele susțin necesitatea sprijinului pentru Ucraina. Experții financiari avertizează că orice decizie pripită ar putea afecta piețele financiare și încrederea investitorilor, mai ales în condițiile în care activele vizate sunt blocate în instituții financiare centrale și reprezintă sume semnificative.