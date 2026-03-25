Activist de mediu incomod, Gabriel Păun a discutat, marți, cu Liviu Mihaiu, în podcastul pe care jurnalistul l-a realizat pentru evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Activitatea pe care o pratică de două decenii i-a adus mari bătăi de cap lui Păun, care a spus că mai are puține oase care nu i-au fost rupte.

A deranjat interese mafiote din zona masei lemnoase și s-a ales de multe ori cu bătăi înspăimântătoare. Nu a renunțat și a continuat să producă investigații.

„Au fost atacuri în care am stat și am luat ca un sac de box, literalmente. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat, că eram bine, sănătos, sportiv, dacă aș fi ripostat și eu? Ce ar fi ieșit, ce s-ar fi întâmplat. Acum ce să zic, număr oasele pe care le mai am nerupte și mai nou nu mai am oase în mine. Uite aici ultima operație, mi-a scos toate oasele din încheietură, nervi, ligamente și după șase luni de recuperare mișcarea mea este atât”, a afirmat invitatul lui Liviu Mihaiu.

Gabriel Păun a mai povestit că n-a răspuns niciodată la violență cu violență, pentru că are o fire pacifistă. Așa că niciun conflict de care a avut parte nu s-a amplificat.

„În primul rând, e straniu că am pățit ceva pentru că până la urmă mă lupt pentru ceva de care depindem, natura. Adică, atunci când rănim natura ne tăiem creanga de sub picioare. Și mie, ca pacifist, prin definiție, un om care n-a răspuns niciodată la violență verbală sau fizică, să fie tentative de asasinat asupra mea, sunt complet dincolo de filozofia mea”.

Ca și cum bătăile cu care s-a ales de-a lungul timpului nu ar fi fost suficiente, Gabriel Păun a avut parte și de accidente, în urma cărora a suferit.

„Nu au fost doar bătăi, ci și multe căzături. Pentru că atunci când investighezi, vrei să te pui în locuri ferite de ochii hoților și a criminalilor și trebuie să te cațeri pe furnale, pe macarale, în porturi, pe turnuri, pe case. O ruptură s-a transformat într-o artroză urâtă, care a trebuit operată și doctorii n-au mai avut altă soluție decât să-mi scoate toate oasele din încheietură, ligamente și acum mâinile mele învață să scrie din nou, degetele ascultă de ochi”, a mai afirmat activistul de mediu.

Gabriel Păun nu s-a limitat doar la investigații în România, ci și în alte zone ale lumii.