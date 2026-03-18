România, depășită net de Ungaria un capitol extrem de important pentru societate. Liviu Mihaiu, realizatorul podcastului difuzat marți pe canalul de YouTube „HAI România!”, a discutat cu Virgil Nițulescu, omul care conduce Muzeul Țăranului Român.

Invitatul jurnalistului a făcut o comparație între țara noastră și cea vecină, în ceea ce privește investițiile făcute în cultură. În timp ce în țara noastră acest sector e marginalizat și prost finanțat, guvernul de la Budapesta, condus de Viktor Orban, a pompat sume impresionante, după cum a afirmat Nițulescu.

Liviu Mihaiu și-a întrebat invitatul ce țară din Balcani și Europa Centrală ar fi demnă de urmat din punct de vedere al comportamentului cultural.

„Ungaria are cel mai mare buget. Eu le-am spus, am foarte mulți prieteni unguri, merg destul de des în Ungaria. Și le-am spus tuturor că personal nu am nicio simpatie pentru Orban Viktor. Dar, El nu va rămâne etern. Mai devreme sau mai târziu nu va mai fi prim-ministru. Investițiile pe care Guvernul lui le-a făcut în cultură vor rămâne. Și astea sunt niște investiții considerabile. Absolut considerabile”, a afirmat directorul Muzeului Țăranului Român.

Virgil Nițulescu a enumerat câteva investiții făcute de maghiar în zona culturală în ultimii ani.

„Teatrul național, sala de concerte, noul muzeu de etnografie, care este o bijuterie, muzeul muzicii. Și au făcut un lucru foarte înțelept, care nu se face în România. Au construit de la zero niște depozite pentru muzee, care sunt în afara clădirilor muzeale. Pentru că și la ei este aceeași problemă ca și la noi. Nu există spațiu pentru depozitare”, a mai precizat invitatul podcastului.

Virgil Nițulescu a povestit că s-a confruntat cu o situație uluitoare, legată de bugetul pe care l-a administrat anul trecut. Și care a creat un blocaj în toamna lui 2025.

„Anul trecut, Guvernul a făcut o manevră, ca să mă exprim așa mai elegant. În momentul când a împărțit banii pe trimestre, nu i-a împărțit în mod egal. Cea mai mare sumă a fost prevăzută pentru trimestru 4 și la începutul trimestrului 4. În ziua de 2 octombrie a intrat în vigoare o ordonanță de urgență care a limitat cheltuielile pentru trimestru 4 la media lunară a cheltuielilor pe primele 9 luni. Și ca atare, degeaba am avut noi bani în cont, că nu am putut să-i cheltuim. Legal n-am avut voie să-i cheltuim. După care, în ianuarie, evident că am dat niște bani înapoi la minister, necheltuiți”, a afirmat Virgil Nițulescu.

La începutul anului 2026, directorul a trebuit să dea explicații oficialilor de la Ministerul Culturii în privința fondurilor pe care nu le-a cheltuit, pentru că erau blocate.