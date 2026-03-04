Cornel Ivanciuc a explicat, în podcastul „Condamnați la cultură”, realizat de Liviu Mihaiu și difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, care sunt jocurile de culise în Iran. Ce structuri îl ajută pe ayatollah să fie liderul suprem și să se mențină în vârful piramidei indiferent de situație.

Totul începe și se termină cu liderul suprem, religios, care beneficiază de susținerea în primul rând a gardienilor revoluției.

„Ayatollahul conduce cele mai puternice ministere. El are armată proprie, pentru că cealaltă armată, cea națională, este a președintelui. cea a Ayatollahului este corpul gardienilor revoluției. Care are acest consiliu, unde se dictează deciziile teocratice ale statului. Chiar și chestiunea cu alegerea ayatollahului. Ceea ce vedem noi astăzi, acum, este o aplicație a acestui algoritm prin care puterea s-a împărțit între președinte și ayatollah”, a explicat Cornel Ivanciuc.

Există, de asemenea, și o comisie necunoscută, cu identitate secretă, care ia decizii importante pentru iranieni. Ceilalți 88 de ayatollahi care sunt în țară nu au un cuvânt atât de greu de spus, după cum a mai precizat jurnalistul.

În ceea ce-i privește pe Gardienii Revoluției, ei sunt o organizație opacă, închisă, nimeni din Europa nu are contacte pe cale oficială cu aceste personaje.

„Cu toate eforturile făcute de ayatollahii regionali, sunt 88 care constituie Comisia Experților sau Adunarea Experților, dar nu ea e ultima care votează, ci cea care dictează.

Consiliul Gardienilor este organul consultativ și extrem de important. Și își impune soluțiile. Plus că există o comisie secretă, care deliberează”, a mai spus jurnalistul.

Cornel Ivanciuc l-a prezentat și pe Mojtaba Khamenei (56 de ani), cel care se pregătește să preia puterea la Teheran. După ce tatăl său, Ali Khamenei, a fost omorât în timpul atacurilor lansate de SUA și de Israel asupra Iranului.

Lider religios, Mojtaba este un personaj foarte bogat, cu mari afaceri în Europa, cu conturi solide în bănci din Liechtenstein.