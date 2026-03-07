Disputa dintre Viktor Orban și Volodimir Zelenski a fost alimentată de declarațiile făcute de președintele ucrainean în contextul dezbaterilor privind finanțarea europeană pentru Ucraina. Premierul ungar susține că liderul de la Kiev a lansat amenințări directe la adresa politicienilor care se opun acordării de fonduri suplimentare pentru armata ucraineană.

Potrivit afirmațiilor prezentate public de Viktor Orban, Zelenski ar fi sugerat că militarii ucraineni ar putea fi trimiși la adresele celor care se opun sprijinului financiar pentru Kiev. Mesajul a fost interpretat la Budapesta drept o formă de presiune politică asupra statelor membre ale Uniunii Europene care au rezerve față de continuarea finanțării războiului.

„Uniunea Europeană nu va putea bloca cele 90 de miliarde pentru ca soldații ucraineni să nu poată fi echipați cu arme. În caz contrar, le vom da băieţilor din forţele noastre armate adresele celor care se opun ajutorului, pentru a-i suna şi a vorbi cu ei, pe limba lor”, a declarat Volodimir Zelenski.

Premierul ungar a distribuit înregistrarea declarației pe pagina sa oficială de Facebook, prezentând-o drept dovada unei încercări de intimidare a guvernului de la Budapesta. În opinia sa, asemenea afirmații depășesc limitele unei dispute politice și reprezintă o presiune directă asupra unui stat membru al Uniunii Europene.

Conflictul diplomatic dintre Viktor Orban și Volodimir Zelenski este alimentat și de o problemă energetică majoră. Ungaria acuză Ucraina că blochează transportul de petrol rusesc către Budapesta prin conducta Drujba, infrastructură esențială pentru aprovizionarea energetică a țării.

Conducta ar fi fost afectată după un atac rusesc produs în luna ianuarie, iar guvernul ungar susține că situația a dus la întreruperea livrărilor destinate Ungariei. În acest context, Viktor Orban a cerut public autorităților ucrainene să permită reluarea tranzitului petrolului.

Premierul ungar a reacționat într-un mesaj ferm, în care a respins categoric orice tentativă de presiune sau intimidare venită din partea Kievului. Potrivit liderului de la Budapesta, poziția Ungariei reflectă voința electoratului și nu poate fi modificată prin amenințări.

„Domnule preşedinte, am primit mesajul dumneavoastră. M-aţi ameninţat cu SOLDAȚII pe mine şi, prin mine, întreaga Ungarie. Domnule preşedinte, acest lucru nu funcţionează. Opriţi-vă! Aici este Ungaria. Maghiarii nu pot fi şantajaţi, iar pe mine nu mă puteţi intimida. Aseară, maghiarii au transmis că nu doresc un guvern pro-ucrainean şi nu doresc un prim-ministru pro-ucrainean în Ungaria. Pacea este de preferat. Renunţaţi la şantaj şi la ameninţări. Opriţi blocada petrolieră şi permiteţi tranzitul petrolului destinat Ungariei. Iar în locul ameninţărilor şi şantajului, acordaţi maghiarilor respectul care li se cuvine”, a declarat Viktor Orban.

Schimbul de replici dintre cei doi lideri reflectă tensiunile tot mai mari dintre Budapesta și Kiev, pe fondul divergențelor legate de sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei, dar și al disputelor privind securitatea energetică în regiune.