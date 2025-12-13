Gabriel Masfuroll a ocupat funcția de vicepreședinte al FC Barcelona în perioada 2000–2003. La acel moment, clubul era condus de Joan Gaspart. Acea etapă este considerată una dificilă pentru gruparea catalană, fiind marcată de lipsa trofeelor câștigate.

Chiar dacă rezultatele sportive nu au fost pe măsura așteptărilor, perioada respectivă a rămas importantă în istoria clubului. În acei ani s-au pus bazele unor decizii care aveau să schimbe definitiv parcursul Barcelonei.

Unul dintre cele mai importante momente ale mandatului său a fost legat de transferul lui Lionel Messi. Argentinianul a ajuns la Barcelona în anul 2000, la doar 13 ani. Promisiunea de transfer a fost consemnată pe celebrul șervețel, semnat de Carles Rexach și impresarul Horacio Gaggioli.

Gabriel Masfuroll, care ocupa atunci funcția de vicepreședinte, a avut un rol în concretizarea venirii lui Messi la club. Acea decizie avea să se dovedească una dintre cele mai importante din istoria FC Barcelona.

FC Barcelona a reacționat public după anunțul decesului. Clubul a transmis condoleanțe familiei și apropiaților lui Gabriel Masfuroll, amintind atât funcția sa de vicepreședinte al clubului, cât și activitatea sa în cadrul Fundației FC Barcelona.

Gruparea catalană a subliniat contribuția acestuia în structurile de conducere și în proiectele sociale desfășurate de club de-a lungul anilor.

„FC Barcelona oferă condoleanțe familiei și prietenilor lui Gabriel Masfurroll, fost vicepreședinte al Clubului (2000-2003) și al Fundației (2010-2015). Odihnească-se în pace”, a transmis gruparea catalană pe contul oficial de X.

FC Barcelona offers it condolences to the family and friends of Gabriel Masfurroll, former vice president of the Club (2000-2003) and the Foundation (2010-2015). May he rest in peace. — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 13, 2025

Dincolo de fotbal, Gabriel Masfuroll a avut o carieră importantă în domeniul sănătății. A fondat companii precum USP Hospitales și Clinicas Mi. În ultimul deceniu, a fost președinte al rețelei Clinicas Mi. Economist de profesie, a făcut parte din conducerea mai multor spitale din Spania.

Masfuroll a fost implicat activ și în zona socială. A fost cofondator al Fundației Catalane pentru Sindromul Down. De asemenea, a fondat „Mi Fundacion Alex”, organizație creată în memoria fiului său, născut cu Sindromul Down și decedat la vârsta de trei ani.

Gabriel Masfuroll a fost activ și în presă. De-a lungul timpului, a publicat peste o mie de articole în publicații importante din Spania, precum Marca, El Pais, La Vanguardia sau Expansion. De asemenea, a scris șase cărți, abordând teme economice, sociale și de sănătate.