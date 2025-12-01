Doliu uriaș în fotbalul din Ucraina. Vladimir Muntian, legenda lui Dinamo Kiev, s-a stins la 80 de ani
Fotbalul ucrainean a pierdut una dintre marile sale personalități odată cu dispariția lui Vladimir Muntian, fostul mijlocaș care a scris istorie pentru Dinamo Kiev între anii 1965 și 1977. Clubul a anunțat că acesta a încetat din viață după o luptă îndelungată cu boala, iar întreaga comunitate fotbalistică din Ucraina și nu numai își exprimă regretul față de dispariția unui simbol.
Muntian rămâne în memoria suporterilor pentru cele 302 meciuri jucate în tricoul alb-albastru și pentru cele 57 de goluri marcate, contribuții care au consolidat statutul lui Dinamo Kiev într-o perioadă de glorie sportivă.
A fost de șapte ori campion al URSS, a câștigat de două ori Cupa Națională, iar anul 1975 a reprezentat vârful carierei sale, când Dinamo Kiev a cucerit Cupa Cupelor și Supercupa Europei.
În 1969, a fost desemnat cel mai bun jucător al Uniunii Sovietice, performanță care i-a întărit reputația de mijlocaș complet. Pentru echipa națională a URSS a evoluat în 49 de partide, marcând șapte goluri.
O carieră bogată și pe banca tehnică
După retragerea din activitatea de jucător, Vladimir Muntian a devenit antrenor. Și-a început cariera la SKA Kiev și a pregătit numeroase echipe din Ucraina, printre care Cherkasy, Tavria, Obolon, Kryvbas, Vorskla și chiar Dinamo Kiev. A fost selecționer al naționalei de tineret și interimar la prima reprezentativă.
În străinătate, a condus naționala Guineei, pe care a dus-o până în finala Cupei Africii pe Națiuni în 1998, și a antrenat formația Alania Vladikavkaz din Rusia.
A ocupat ulterior funcții importante în structurile fotbalului ucrainean, fiind președintele Comitetului Echipelor Naționale și, din 2007, președintele Asociației Veteranilor de Fotbal din Ucraina.
Jucătorul avea origini românești: Pe tata îl chema Munteanu
Muntian provenea dintr-o familie mixtă: tatăl său, originar din Moldova, fusese veteran al Armatei Roșii, iar mama era rusoaică din regiunea Voronej.
El nu și-a ascuns niciodată originile.
„Pe tata îl chema Munteanu, dar la un moment s-a pierdut acea literă U din final”, spunea fostul jucător într-un interviu.
Tatăl său luptase în Războiul de Iarnă (Războiul Sovieto-Finlandez), pe Frontul de Est al celui de-al Doilea Război Mondial și în Războiul Sovieto-Japonez.
Vladimir Muntian a ajuns la Dinamo Kiev la doar 15 ani, fiind remarcat de antrenorul Viktor Maslov. Deși avea o statură modestă – 170 cm și 60 kg, a fost împins spre performanță și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului. Este singurul fotbalist, alături de Oleg Blokhin, care a cucerit șapte titluri sovietice.
Vezi mai jos imagini de la partida URSS – România 2-0 din 1973, când Muntian i-a dat gol lui Rică Răducanu.
Mesajul de adio transmis de clubul Dinamo Kiev: Contribuția sa la istoria fotbalului ucrainean nu va fi niciodată uitată
„Pe 1 decembrie, la vârsta de 80 de ani, legendarul jucător al echipei Dinamo, Vladimir Muntian, a încetat din viață după o lungă boală.
Ca membru al echipei „alb-albastre”, Vladimir Fedorovici a devenit de șapte ori campion al URSS, a câștigat de două ori Cupa națională și a devenit, de asemenea, câștigător al Cupei Cupelor și al Supercupei UEFA în 1975.
Președintele FC Dinamo Kiev, Igor Surkis, și-a exprimat condoleanțele.
Cu profundă tristețe și inimă grea am primit vestea trecerii în neființă a legendei clubului nostru, Vladimir Muntian. Vladimir Fedorovici și-a dedicat întreaga viață fotbalului și clubului nostru Dinamo, lăsând o amprentă de neuitat în inimile fanilor, colegilor și tinerilor fotbaliști.
Abilitatea sa pe teren, dedicarea față de echipă și dragostea nemărginită pentru acest sport au inspirat mai multe generații. Vladimir Fedorovici nu numai că a câștigat victorii, dar a și format noi campioni, transmițându-le experiența, înțelepciunea și setea de victorii. A rămas întotdeauna un exemplu de decență, umanitate și devotament adevărat față de club.
Astăzi ne luăm rămas bun de la o personalitate extraordinară, al cărei nume a devenit sinonim cu succesul și măreția clubului Dinamo. Transmit sincere condoleanțe familiei, celor dragi, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și iubit pe Vladimir Fedorovici.
Amintirea lui va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre, iar contribuția sa la istoria clubului și a fotbalului ucrainean nu va fi niciodată uitată.
Veșnică amintire, Vladimir Fedorovici”, este mesajul transmis de clubul de fotbal astăzi, 1 decembrie 2025.
