Fotbalul ucrainean a pierdut una dintre marile sale personalități odată cu dispariția lui Vladimir Muntian, fostul mijlocaș care a scris istorie pentru Dinamo Kiev între anii 1965 și 1977. Clubul a anunțat că acesta a încetat din viață după o luptă îndelungată cu boala, iar întreaga comunitate fotbalistică din Ucraina și nu numai își exprimă regretul față de dispariția unui simbol.

Muntian rămâne în memoria suporterilor pentru cele 302 meciuri jucate în tricoul alb-albastru și pentru cele 57 de goluri marcate, contribuții care au consolidat statutul lui Dinamo Kiev într-o perioadă de glorie sportivă.

A fost de șapte ori campion al URSS, a câștigat de două ori Cupa Națională, iar anul 1975 a reprezentat vârful carierei sale, când Dinamo Kiev a cucerit Cupa Cupelor și Supercupa Europei.

În 1969, a fost desemnat cel mai bun jucător al Uniunii Sovietice, performanță care i-a întărit reputația de mijlocaș complet. Pentru echipa națională a URSS a evoluat în 49 de partide, marcând șapte goluri.

După retragerea din activitatea de jucător, Vladimir Muntian a devenit antrenor. Și-a început cariera la SKA Kiev și a pregătit numeroase echipe din Ucraina, printre care Cherkasy, Tavria, Obolon, Kryvbas, Vorskla și chiar Dinamo Kiev. A fost selecționer al naționalei de tineret și interimar la prima reprezentativă.

În străinătate, a condus naționala Guineei, pe care a dus-o până în finala Cupei Africii pe Națiuni în 1998, și a antrenat formația Alania Vladikavkaz din Rusia.

A ocupat ulterior funcții importante în structurile fotbalului ucrainean, fiind președintele Comitetului Echipelor Naționale și, din 2007, președintele Asociației Veteranilor de Fotbal din Ucraina.

Muntian provenea dintr-o familie mixtă: tatăl său, originar din Moldova, fusese veteran al Armatei Roșii, iar mama era rusoaică din regiunea Voronej.

El nu și-a ascuns niciodată originile.

„Pe tata îl chema Munteanu, dar la un moment s-a pierdut acea literă U din final”, spunea fostul jucător într-un interviu.

Tatăl său luptase în Războiul de Iarnă (Războiul Sovieto-Finlandez), pe Frontul de Est al celui de-al Doilea Război Mondial și în Războiul Sovieto-Japonez.

Vladimir Muntian a ajuns la Dinamo Kiev la doar 15 ani, fiind remarcat de antrenorul Viktor Maslov. Deși avea o statură modestă – 170 cm și 60 kg, a fost împins spre performanță și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului. Este singurul fotbalist, alături de Oleg Blokhin, care a cucerit șapte titluri sovietice.

Vezi mai jos imagini de la partida URSS – România 2-0 din 1973, când Muntian i-a dat gol lui Rică Răducanu.