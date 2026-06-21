Tot mai mulți români se lovesc de examenul pentru permis de conducere. Câți candidați au trecut din prima în 2025

Permisul de conducere a fost obținut din prima de numai 34,24% dintre candidații care au susținut examenul în 2025, potrivit datelor oficiale publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. La nivel național, peste 382.000 de persoane s-au prezentat la prima examinare, însă mai puțin de jumătate au reușit să promoveze. În același timp, numărul vehiculelor înmatriculate și dimensiunea parcului auto au continuat să crească. Datele sunt incluse în cel mai recent raport al instituției pentru anul 2025.

Potrivit statisticii publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, promovabilitatea la primul examen pentru obținerea unui permis de conducere a rămas la un nivel redus în anul 2025.

La nivel național, 382.816 candidați s-au prezentat la prima examinare pentru obținerea permisului auto. Dintre aceștia, 131.063 au fost declarați admiși.

Rezultatul se traduce printr-o rată de promovare de 34,24%, ceea ce înseamnă că aproximativ unul din trei candidați a reușit să treacă examenul din prima încercare.

Datele prezentate de instituție includ și situația promovabilității pentru fiecare școală de conducători auto din România, aferentă anului 2025.

Activitatea administrativă a DGPCI a rămas intensă pe parcursul anului trecut, atât în ceea ce privește documentele pentru conducători auto, cât și cele aferente vehiculelor.

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, instituția a emis 827.362 de permise de conducere.

În aceeași perioadă au fost eliberate și 1.780.340 de certificate de înmatriculare, potrivit datelor oficiale comunicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

La sfârșitul anului 2025, Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate consemna existența a 8.730.653 de deținători de permise de conducere și a 11.222.292 de vehicule înmatriculate în România.

Datele centralizate de DGPCI arată că numărul vehiculelor aflate în circulație continuă să crească de la an la an.

Comparativ cu anul 2015, parcul auto național este mai mare cu 70,02%, în timp ce raportat la anul 2024 creșterea este de 4,05%.

Evoluția este explicată atât prin înmatricularea vehiculelor noi, cât și prin intrarea în țară a unui număr ridicat de autovehicule second-hand.

Statisticile oficiale arată că, în anul 2025, au fost înmatriculate 227.261 de vehicule noi și 474.962 de vehicule second-hand.

Capitala continuă să concentreze cel mai mare număr de vehicule și de conducători auto din România.

La finalul anului 2025, în București erau înmatriculate 1.691.056 de vehicule, în timp ce numărul deținătorilor de permise de conducere era de 1.137.302.

Prin comparație, la sfârșitul anului 2024 erau înregistrate 1.645.316 vehicule și 1.172.333 de persoane care dețineau permis de conducere.

Datele evidențiază o creștere a numărului de vehicule înmatriculate în Capitală, concomitent cu o scădere a numărului deținătorilor de permise de conducere înregistrați în evidențele oficiale.