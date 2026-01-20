Potrivit CAIR, proiectul urmărește combaterea muncii ilegale și protejarea lucrătorilor străini, dar modul în care este construit generează dezechilibre majore și riscuri economice.

Organizația arată că forma actuală a ordonanței introduce „măsuri disproporționate, necorelate cu realitatea economică” și care pot afecta direct mediul de afaceri din sectoare precum construcții, turism, industrie sau servicii, unde deficitul de forță de muncă este deja accentuat.

Una dintre cele mai problematice prevederi semnalate este obligativitatea ca recrutarea pentru vizele de tip D/AM2 să se facă exclusiv prin agenții autorizate, eliminând recrutarea directă realizată de companii.

CAIR avertizează că această schimbare:

-poate crea monopoluri pe piața recrutării,

-transferă costuri suplimentare asupra angajatorilor,

-penalizează companiile care au capacitatea să recruteze legal pe cont propriu.

Organizația subliniază că intermedierea ar trebui „să rămână o opțiune, nu o condiție generală de acces la forța de muncă”.

Un alt punct critic este migrarea obligatorie către o platformă digitală nouă, fără perioadă de tranziție.

Proiectul prevede anularea automată a cererilor și programărilor existente, ceea ce, potrivit CAIR, poate duce la:

-întârzieri în recrutare,

-nerespectarea termenelor contractuale,

-afectarea proiectelor finanțate din fonduri europene,

-blocarea deschiderii sezonului estival în turism.

„Toate acestea vor duce la costuri semnificative pentru companii” și la pierderi financiare directe în lipsa forței de muncă necesare, mai arată comunicatul.

CAIR semnalează și introducerea unor costuri și obligații considerate nejustificate, precum:

-pragul de întreținere de 50 euro/zi,

-obligativitatea unor asigurări suplimentare,

-preluarea unor costuri din țările de origine.

În opinia organizației, aceste măsuri „nu descurajează abuzurile, ci descurajează recrutarea legală”, afectând competitivitatea companiilor românești.

Introducerea unei liste de ocupații deficitare, actualizată la șase luni, este considerată insuficient de flexibilă pentru realitatea din piață.

Deficitele de personal fiind fluctuante, CAIR avertizează că „lista nu accelerează recrutarea legală, ci poate introduce întârzieri suplimentare”.

Comunicatul subliniază și existența unor sancțiuni considerate extreme, printre care:

-suspendarea accesului la fonduri publice,

-suspendarea participării la achiziții publice.

Totodată, este cerută clarificarea prevederii privind „regula de 20%”, considerată arbitrară.

CAIR atrage atenția și asupra unor cerințe pe care le consideră inaplicabile în practică, precum:

-declarații notariale individuale pentru cazare,

-cursuri obligatorii de limbă română pe 6 luni,

-încărcarea contractelor înainte de sosirea lucrătorilor.

O altă vulnerabilitate identificată este decuplarea cererii de muncă de atribuirea CNP-ului, ceea ce ar genera:

-dificultăți la declararea contribuțiilor,

-limitări în deschiderea conturilor bancare,

-imposibilitatea integrării în sistemul fiscal.

Ce solicită mediul de afaceri

CAIR cere Guvernului o serie de modificări, printre care:

– menținerea recrutării directe pentru angajatorii validați,

– perioadă de tranziție fără anularea cererilor,

– eliminarea costurilor excesive,

-termene clare de soluționare,

– eliminarea regulii de 20%,

– reintroducerea CNP la aviz,

-consultare reală și analiză de impact,

– flexibilizarea listei ocupațiilor deficitare.

În final, confederația avertizează că, „în forma actuală, această ordonanță nu combate eficient abuzurile, ci riscă să blocheze accesul legal la forța de muncă, să frâneze investițiile și să afecteze grav competitivitatea economiei românești” și solicită „dialog real, corecții urgente și o reglementare echilibrată”.