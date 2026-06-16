Reconfigurare politică de ultim moment: PSD pregătește o mutare neașteptată (Surse)

Potrivit surselor politice, scenariul politic privind formarea unui nou Guvern rămâne deschis, iar numele lui Sorin Grindeanu este luat în calcul pentru funcția de premier, în condițiile în care Adrian Veștea nu ar reuși să obțină sprijinul necesar pentru învestire.

Discuțiile politice se poartă pe fondul unor calcule parlamentare aflate în continuă schimbare, iar soluțiile de compromis sunt analizate în mai multe variante. Situația a devenit mai complicată după ce UDMR a decis să nu participe la viitorul Executiv. Această poziție a influențat direct aritmetica politică folosită anterior pentru susținerea Guvernului propus de Adrian Veștea.

Până la acest moment, voturile formațiunii maghiare erau incluse în scenariile de majoritate parlamentară, iar retragerea sprijinului a schimbat echilibrul negociat între partidele implicate.

În interiorul PSD, reacțiile au fost rapide, iar liderii partidului au urmărit evoluțiile legate de poziția UDMR. Surse politice indică faptul că social-democrații nu anticipau anunțul privind neparticiparea în viitorul Cabinet, ceea ce a generat ajustări de strategie. Liderii formațiunii au așteptat clarificări, în timp ce discuțiile interne s-au intensificat.

Sorin Grindeanu at fi convocat la discuții prim-vicepreședinții PSD, într-un context în care partidul își reevaluează poziționarea, potrivit surselor digi24. Liderul social-democrat încearcă să coaguleze o linie comună de acțiune, în condițiile în care deciziile recente au modificat perspectivele privind susținerea unui guvern condus de Adrian Veștea.

În același timp, se discută mai multe variante succesive pentru funcția de premier. Inițial a fost analizată o propunere din afara spectrului partidelor parlamentare, numele lui Eugen Tomac fiind menționat în acest context.

Ulterior, a fost luată în calcul și o variantă din zona liberală, înainte ca discuțiile să avanseze spre posibilitatea ca PSD să desemneze propriul candidat pentru funcția de prim-ministru.

Pe fondul acestor evoluții, scenariul în care Sorin Grindeanu ar putea fi desemnat premier este menționat ca opțiune de lucru, în cazul în care Adrian Veștea nu reușește să obțină majoritatea parlamentară necesară. Procesul de negociere rămâne deschis, iar decizia finală ar urma să fie influențată de configurația sprijinului politic din Parlament.

Sursele politice indică faptul că discuțiile continuă între partidele implicate, iar fiecare variantă de lucru este analizată în funcție de susținerea posibilă. În acest moment, arhitectura guvernamentală depinde de capacitatea de a aduna voturile necesare, iar opțiunile rămân în evaluare la nivelul formațiunilor politice.