Pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova Vlad Filat a fost emis un mandat de arestare internațional, la solicitarea Biroului Central Național Interpol Paris.

Demersul a fost inițiat la data de 26 decembrie 2025, iar informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Inspectoratul General al Poliției, care a precizat că procedura a fost declanșată la cererea autorităților franceze.

Potrivit prevederilor articolului 18 alineatul (2) din Constituția Republicii Moldova, cetățenii moldoveni nu pot fi extrădați sau expulzați din țară, aspect care ar putea limita efectele practice ale mandatului internațional în cazul în care Filat se află pe teritoriul național.

Reprezentanții Ziarului de Gardă au transmis o solicitare de comentarii fostului premier, atât prin intermediul unui mesaj direct, cât și prin avocații săi din Republica Moldova, însă nu au primit un răspuns deocamdată.

Mandatul internațional vine în contextul unei condamnări pronunțate la începutul lunii decembrie de o instanță din Franța, care l-a condamnat în lipsă pe Vlad Filat, lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova, la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro. Decizia a vizat acuzații de spălare de bani într-un dosar de corupție instrumentat de autoritățile franceze (vezi aici detalii).

După ce hotărârea instanței a devenit publică, Filat a susținut, într-o postare pe rețelele sociale, că dosarul din Franța are legătură cu partajarea bunurilor în urma divorțului său din 2012 și că decizia ar fi motivată politic, fiind, în opinia sa, influențată din Republica Moldova. Ulterior, acesta a publicat un mesaj scurt cu tentă ironică, făcând referire la președintele Maia Sandu: „Mulțumesc, Maia!”

Într-o declarație mai amplă, fostul premier a afirmat că solicitările adresate autorităților franceze ar fi fost exagerate și lipsite de temei juridic, ceea ce ar fi dus la o hotărâre fără precedent în jurisprudența franceză. El a mai susținut că atragerea sa în acest dosar ar fi nejustificată, că speța ar viza exclusiv achiziția unei locuințe în Franța și că procedura s-ar baza pe o mărturie falsă.

Totodată, Filat a declarat că este surprinzător faptul că Republica Moldova s-a constituit parte în proces și a cerut despăgubiri de 18 milioane de euro, deși dosarul fusese anterior clasat în țară. Acesta a mai precizat că a depus recurs împotriva sentinței din Franța.

„Solicitările transmise autorităților franceze au fost exagerate și lipsite de fundament juridic, fapt care a condus la o hotărâre fără precedent în jurisprudența Franței, uimind atât avocații, cât și părțile implicate în proces. Consider atragerea mea în această speță drept nejustificată. Dosarul are ca obiect exclusiv achiziția unei locuințe în Franța, iar continuarea procedurii în instanțele franceze se bazează pe o mărturie mincinoasă. Totodată, este surprinzător faptul că Republica Moldova s-a constituit parte în acest proces și a cerut despăgubiri de 18 milioane de euro, în condițiile în care dosarul a fost anterior clasat în Republica Moldova”, a precizat Filat.

În luna mai 2024, Vlad Filat a fost achitat definitiv în Republica Moldova într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari, judecătorii concluzionând atunci că fapta imputată nu întrunea elementele unei infracțiuni.