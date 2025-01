Efectele vaccinului anti-COVID

Studiul intitulat „Vaccinurile COVID-19 și evenimentele adverse de interes special: O cercetare multinațională a Global Vaccine Data Network (GVDN) pe un cohort de 99 de milioane de persoane vaccinate” a fost inițiat în 2021 pentru a evalua în detaliu siguranța vaccinurilor împotriva COVID-19.

Acesta a urmărit starea de sănătate a participanților vaccinați, oferind o analiză completă bazată pe date solide.

Cercetarea, revizuită de experți, a scos la iveală creșteri semnificative ale riscurilor asociate cu diverse evenimente adverse grave și potențial letale, cum ar fi:

Miocardita: Persoanele care au primit vaccinuri cu ARNm (Pfizer-BioNTech și Moderna) au înregistrat un risc crescut cu 610% pentru această inflamație a inimii, afectând în special tinerii. Encefalomielita acută diseminată (ADEM): Rata acestei afecțiuni neurologice rare, dar severe, a crescut cu 378% după administrarea vaccinurilor cu ARNm. Tromboza sinusurilor venoase cerebrale (CVST): Vaccinurile cu vectori virali, cum ar fi cel produs de AstraZeneca, au fost asociate cu un risc crescut cu 323% de formare a cheagurilor de sânge periculoase în creier. Sindromul Guillain-Barré (GBS): Riscul pentru această afecțiune în care sistemul imunitar atacă nervii organismului a fost mai mare cu 249%, putând provoca paralizie în cazurile grave.

Această analiză amplă a fost realizată în cadrul proiectului Global COVID Vaccine Safety (GCoVS) și a utilizat o metodologie strictă. Rata evenimentelor adverse observate în rândul persoanelor vaccinate a fost comparată cu datele istorice disponibile înainte de pandemie, pentru a oferi concluzii clare și fundamentate.

Vaccinarea legată de un risc crescut cu 141% de mielită transversă în primele 42 de zile de la injecție

Un nou studiu realizat de Comitetul Coreean pentru Cercetarea Siguranței Vaccinurilor COVID-19 (CoVaSC), intitulat The association between acute transverse myelitis and COVID-19 vaccination in Korea: Self-controlled case series study, a fost publicat recent în European Journal of Neurology.

Acesta spune că Mielita transversă acută (MTA) a fost raportată ca o posibilă asociere cu vaccinarea împotriva COVID-19.

Un studiu de tip serie de cazuri auto-controlate a fost realizat utilizând o bază de date extinsă care combină registrul de vaccinare COVID-19 și baza de date națională de asigurări medicale. Datele privind vaccinarea COVID-19 au inclus informații despre persoanele cu vârsta de 18 ani și peste, care au primit vaccinul COVID-19 în perioada 26 februarie 2021 – 31 august 2022. Baza de date de asigurări medicale a acoperit întreaga populație a Coreei pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2002 și 31 august 2022. Pacienții care au dezvoltat mielită transversă acută (MTA) în decurs de 1–42 de zile după vaccinarea împotriva COVID-19 au fost incluși în studiu. Perioada de observație a fost de 270 de zile după prima doză de vaccin COVID-19. Raportul de incidență (IRR) și intervalul de încredere de 95% (CI) au fost estimate utilizând un model de regresie Poisson condiționată.

În urma studiului s-a constatat un risc crescut de mielită transversă acută (MTA) în decurs de 42 de zile după vaccinarea împotriva COVID-19. S-a constatat o asociere cu riscul de MTA atât pentru vaccinurile cu vector viral, cât și pentru cele pe bază de ARN mesager (ARNm), scrie petermcculloughmd.substack.com.