CJUE sancționează Comisia Europeană în cazul SMS-urilor cu Pfizer

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis astăzi că Comisia Europeană a încălcat legea în momentul în care a refuzat accesul publicației The New York Times la mesajele text schimbate între președinta Ursula von der Leyen și directorul general al Pfizer, Albert Bourla, în contextul negocierilor pentru achiziția vaccinurilor anti-COVID-19.

Instanța a constatat că Executivul european nu a oferit o justificare credibilă pentru a susține că nu deține respectivele mesaje, anulând astfel decizia Comisiei de a nu răspunde solicitării formulate de jurnaliști. Potrivit hotărârii, Comisia avea obligația să demonstreze în mod transparent motivele pentru care nu poate furniza documentele, nu doar să invoce lipsa acestora.

„Comisia nu a oferit o explicație plauzibilă privind neposesia mesajelor solicitate”, se arată în decizia CJUE, citată de Euronews. Instanța subliniază că publicul și autoritățile judiciare trebuie să poată verifica afirmațiile instituțiilor europene, mai ales când este vorba despre documente de interes public major.

Mesaje controversate și contracte de miliarde

Investigația jurnalistică a fost inițiată în 2021, după ce The New York Times a aflat, în urma unor interviuri cu Albert Bourla, că negocierile cu Pfizer au inclus o corespondență personală prin SMS între acesta și Ursula von der Leyen. Solicitările oficiale de acces la aceste mesaje au fost însă respinse de Comisie, care a susținut că nu le mai are în posesie.

CJUE a apreciat că publicația americană a prezentat „probe relevante și coerente” privind existența mesajelor, iar lipsa clarificărilor privind o eventuală ștergere – automată sau deliberată – ridică suspiciuni suplimentare.

„Aceste contracte au fost cu totul fără precedent într-un context cu totul fără precedent”, a declarat un oficial european în apărarea poziției Comisiei, înainte de pronunțarea sentinței. Cu toate acestea, Curtea a reafirmat principiul fundamental al transparenței administrative, chiar și în condiții de urgență.

Impact politic și reputațional

Hotărârea CJUE pune presiune suplimentară asupra Comisiei Europene și asupra Ursulei von der Leyen, aflată deja în centrul unor critici legate de opacitatea negocierilor privind achizițiile de vaccinuri în timpul pandemiei.

Comisia are la dispoziție două luni pentru a contesta decizia. În lipsa unei acțiuni, instituția ar putea fi obligată să revină asupra poziției sale și să clarifice public soarta mesajelor considerate pierdute.

Cazul readuce în prim-plan dezbaterea despre responsabilitatea liderilor instituțiilor europene și despre limitele confidențialității în gestionarea fondurilor publice în perioade de criză.