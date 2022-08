Vești de ultimă oră pentru bucureșteni. Primăria Capitalei anunță restricții de circulație. Într-o postare pe pagina de Facebook, PMB anunță că în acest weekend vor avea loc mai multe evenimente, drept urmare, Comisia Tehnică de Circulaţie a avizat o serie de restricţii.

Printre evenimentele din acest weekend se numără competiţia sportivă „L’Etape Bucharest by Tour de France”, evenimentul cultural ”ShowOFF” sau alte adunări publice.

41 de linii de transport public vor fi afectate de aceste evenimente, drept urmare, PMB înființează o nouă linie temporară de tramvai, dar și alte patru linii de navetă de autobuz.

În ceea ce privește programul evenimentului, acesta va avea loc pe 28 august, de la ora 8.00 și va începe din Piața Constituției.

Restricții de circulație în Capitală în acest weekend

„28 august 2022, „L’Etape Bucharest by Tour de France”

Cel mai mare eveniment organizat în aceste zile, „L’Etape Bucharest by Tour de France”, impune o serie de restricţii de circulaţie şi modifică 41 de linii de transport public. Tot cu acest scop se înfiinţează linia o linie temporară de tramvai (numărul 10) şi alte patru linii navetă de autobuz. Programul complet al transportului public modificat de acest eveniment poate fi consultat pe site-ul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (TPBI)

Evenimentul se va desfășura după cum urmează:

I. „The Race” – 85 km (2 bucle) şi „The Ride” – 42 km (1 bucla), duminică 28 august 2022

Ora start: 9:00

Startul se va da în imediata vecinătate a Pieţei Constituţiei, de pe Bd. Unirii, urmând a se finaliza în acelaşi punct, iar în funcţie de competiţie se efectuează una sau două bucle. Coloana de la start se va întinde de pe Bd. Unirii până la breteaua din faţa Parchetului.

Traseul competiţiei include următoarele străzi: Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, str. Nerva Traian, Splaiul Unirii (pe contrasens), zona Timpuri Noi, Splaiul Unirii pe malul stâng al Dâmboviţei, pasajul Mihai Bravu (pe sub pasaj), Calea Vitan, Splaiul Unirii, str. Nicolae Teclu, Drumul Lunca Cetăţii, str. Drumul Malu Mierii, Drumul Lunca Dochiei, Bd. Nicolae Grigorescu, Splaiul Unirii, str. Nerva Traian, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, Bd. Decebal, Piaţa Muncii, Bd. Basarabia, Bd. Basarabia, Arena Naţională, Bd. Basarabia, Piaţa Muncii, Bd. Decebal, Piaţa Alba Iulia, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Strada Halelor – Splaiul Independenţei, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Schitu Măgureanu, Str. Ştirbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu, Calea Victoriei, Piaţa Victoriei, Şos. Kiseleff, Piaţa Arcul de Triumf, Şos. Kiseleff, Piaţa Victoriei, Str. Buzeşti, Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Splaiul Independentei, Bd. Libertăţii, Piaţa Constituţiei.

În Piaţa Constituţiei se face separarea între cursele de 42 km si 85 km: traseul de 42 km se finalizează, iar traseul de 85 km continuă cu parcurgerea încă o dată a traseului buclă de 42 km”, arată sursa citată.

PMB mai precizează că Traseu City Adventure va începe de duminică, 28 august, de la 8 dimineața, tot de pe Bulevardul Unirii.

„II. Traseu City Adventure: 14 km

Ora start: 8:00, duminică 28 august

Startul se dă în imediata vecinătate a Pieţei Constituţiei, de pe Bd. Unirii, coloana de la start întinzând-se de pe Bd. Unirii până la breteaua din faţa Parchetului.

Traseul competiţiei include următoarele artere: Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, Piaţa Unirii, Strada Halelor – Splaiul Independenţei, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Schitu Măgureanu, Str. Ştirbei Vodă, Calea Victoriei, Piaţa Victoriei, Str. Buzeşti, Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Splaiul Independentei, Bd. Libertăţii, Piaţa Constituţiei”, arată o postare de vineri, pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Bucureşti”, transmite PMB.

Restricții de circulație vineri seară în București

În ceea ce privește restricțiile de circulație care vor intra în vigoare, potrivit PMB, de vineri, 26 august, de la ora 22.00 se va restricţiona parcarea autovehiculelor în parcarea din piaţa Constituţiei, în vederea amenajării şi instalării logisticii de eveniment.

Ulterior, sâmbătă, 27 august, începând cu ora 20.00, se va restricţiona traficul pe bd. Libertăţii pe cele trei benzi pe sensul către Splaiul Independenţei, pe lungimea pieţei Constituţiei.

Duminică, 28 august, între orele 07:00 – 15:30 se va închide traficul rutier pe întregul traseu bucla de 42 km.

„- Pe 26 august 2022, începând cu ora 22:00, se va restricţiona parcarea autovehiculelor în parcarea din piaţa Constituţiei, în vederea amenajării şi instalării logisticii de eveniment;

– Pe 27 august 2022, începând cu ora 20:00, se va restricţiona traficul pe bd. Libertăţii pe cele trei benzi pe sensul către Splaiul Independenţei, pe lungimea pieţei Constituţiei, cu redirijarea traficului pe breteaua Parchetului de pe lângă ICCJ şi respectiv breteaua Ministerului de Finanţe, în vederea montării culoarului de sosire,

– Pe 28 august 2022, între orele 04:00 – 07:30 se va închide traficul rutier în zona pieţei Constituţiei, pe breteaua Parchetului de pe lângă ICCJ, continuând cu bd. Unirii, între piaţa Constituţiei şi Splaiul Independenţei, pentru montarea culoarului de start;

– Pe 28 august 2022, între orele 04:00 – 07:30 se vor instala garduri metalice legate cu bandă pe întreaga lungime a traseului de 42 km, pentru delimitarea culoarelor de urgenţă, fără restricţionarea traficului;

– Pe 28 august 2022, între orele 07:00 – 15:30 se va închide traficul rutier pe întregul traseu bucla de 42 km. Traficul se va redeschide treptat, pe segmente, pe măsura eliberării acestora de gardurile de separare şi marcaj”, mai precizează PMB.

Evenimentele care vor avea loc în București

Refertior la cel de-al doilea eveniment cultural, ShowOff, conform PMB, traficul rutier va fi restricţionat în perioada 26-27 august, între orele 14:00 – 23:00, pe Str. Lipscani, între intersecţia cu str. Domniţa Anastasia şi Calea Victoriei.

Un alt eveniment din Capitală este adunarea publică organizată de Asociaţia „Părinţii Cireşari”. Evenimentul are loc în perioada 18 iunie 2022 – 04 septembrie 2022, între orele 09:00 – 21:00, numai în zilele de sâmbătă şi duminică. În acest sens, traficul rutier se va închide pe str. Copilului, segmentul de drum cuprins între str. Constantin Buzdugan şi str. Athanasie Enescu, arată PMB.

Tot în acest weekend are loc și adunarea publică a Events&More Experience. Events and More Experience se desfăşoară pe 27 august, pe str. Constantin Esarcu, în vecinătatea Ateneului Român. Amenajarea zonei se va face în zilele de 30 iulie 2022, respectiv 27 august 2022, începând cu orele 07:00, iar dezafectarea se va face după încheierea evenimentului, până la orele 23:00, arată PMB.