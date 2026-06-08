Inundații în Vrancea. Autoritățile continuă intervențiile luni, 8 iunie. Zeci de persoane s-au autoevacuat din zona afectată (VIDEO)

Inundații în Vrancea. Duminică seară, 7 iunie, inundațiile produse în localitatea Bogza, județul Vrancea, au determinat evacuarea și autoevacuarea mai multor persoane, după ce râul Slimnic a ieșit din matcă în urma precipitațiilor abundente înregistrate în ultimele ore.

Potrivit unei actualizări publicate luni, 8 iunie, la ora 08:00, de DSU pe Facebook, echipele de intervenție au continuat pe parcursul nopții operațiunile în localitatea Bogza, județul Vrancea, afectată de creșterea debitului râului Slimnic.

Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din gospodării și dintr-un șanț de colectare. La ora transmiterii informării, acumulările de apă se retrăseseră într-un șanț colector, iar forțele de intervenție desfășurau operațiuni de pompare și dirijare a apei către un teren agricol.

Autoritățile au anunțat că, exceptând persoana relocată la căminul cultural din localitate, celelalte aproximativ 80 de persoane evacuate preventiv s-au întors în locuințele lor.

„Echipajele de intervenție au acționat în cursul nopții pentru evacuarea apei din gospodării și dintr-un șanț de colectare. La acest moment, acumulările de apă s-au retras într-un șanț de colectare, unde forțele de intervenție desfășoară operațiuni de evacuare către un teren agricol. Cu excepția persoanei ce a fost relocată la caminul cultural din localitate, celelalte 80 de persoane s-au întors în locuințe”, a transmis DSU.

Nivelul apei din gospodării a scăzut semnificativ și se situa la aproximativ 10 centimetri, fără a mai reprezenta un pericol pentru siguranța populației. De asemenea, pe străzile localității nu mai existau acumulări importante de apă, fiind semnalate doar bălți izolate.

La momentul actualizării, în teren mai acționa un singur echipaj dotat cu o motopompă pentru evacuarea apei din șanțul colector și refularea acesteia pe câmp, în timp ce restul forțelor rămâneau în dispozitiv de monitorizare.

„Nivelul apei în gospodării este în prezent redus, aproximativ 10 cm., fără a mai prezenta risc pentru siguranța persoanelor. Pe străzile din localitate nu mai sunt acumulări importante de apă, doar unele bălți”, a transmis DSU.

Departamentul pentru Situații de Urgență a precizat că intervențiile pentru înlăturarea efectelor produse de inundații vor continua și pe parcursul zilei de 8 iunie 2026.

„În acest moment, 1 singur echipaj acționează cu 1 motopompă pentru evacuarea apei din șanțul colector și refularea acesteia pe câmp, celelalte forțe fiind în monitorizare. Forțele de intervenție continuă în cursul zilei de astăzi (08.06.2026) acțiunile de înlăturare a efectelor negative generate de eveniment”, informează DSU.

Totodată, autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate de fenomene periculoase, să nu traverseze cursuri de apă cu debite crescute, să își asigure obiectele care pot fi luate de vânt și să urmărească în permanență informațiile și recomandările transmise de instituțiile competente.

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Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea, aproximativ 80 de persoane, dintre care 20 de copii, s-au autoevacuat în siguranță din zona afectată. În același timp, pompierii au intervenit pentru evacuarea a două femei, în vârstă de 60 și 62 de ani, aflate în pericol din cauza creșterii nivelului apei.

Situația a fost generată de creșterea semnificativă a debitului râului Slimnic, care a provocat ruperea unui mal de pământ și inundarea mai multor gospodării din localitatea Bogza. Conform autorităților, aproximativ 20 de gospodării au fost puse în pericol de revărsarea apei.

Inițial, autoritățile au dispus evacuarea preventivă a 40 de persoane. Ulterior, după verificările efectuate în teren, s-a constatat că efectele fenomenului sunt mai ample decât se estimase la început, numărul persoanelor afectate fiind mai mare.

Datele furnizate de ISU Vrancea arată că nivelul apei era duminică la aproximativ 30-40 de centimetri în curțile gospodăriilor afectate, iar în unele locuințe apa a pătruns până la circa 10 centimetri. Din fericire, nu au fost raportate persoane rănite și nici cazuri care să necesite acordarea de îngrijiri medicale.

Pentru gestionarea situației de urgență, ISU Vrancea a mobilizat importante resurse de intervenție. În teren au fost trimise două autospeciale de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere, două motopompe, un microbuz destinat transportului persoanelor evacuate și două bărci.

Echipajele operative continuă să monitorizeze zona și să intervină pentru limitarea efectelor produse de creșterea nivelului apei, în timp ce autoritățile urmăresc permanent evoluția situației din localitatea Bogza.

Inundațiile au avut loc în contextul în care meteorologii au emis duminică, 7 iunie, între orele 12:00 și 21:00, o atenționare cod galben de ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină pentru București și alte 22 de județe din țară.