Vreme severă în România. Cod galben de furtuni, grindină și ploi torențiale în jumătate din țară. ANM anunță două zile cu instabilitate atmosferică

Meteorologii avertizează că vremea se va deteriora accentuat în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări cod galben consecutive, valabile duminică și luni, pentru zone întinse din România. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși local 40 de litri pe metru pătrat.

Potrivit ANM, prima avertizare cod galben este valabilă în intervalul 7 iunie, ora 12:00 – 7 iunie, ora 21:00 și vizează o parte importantă a teritoriului național.

Sunt afectate Carpații Orientali, jumătatea estică a Carpaților Meridionali, Dobrogea, precum și cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei.

Meteorologii avertizează că în aceste regiuni vor apărea episoade de instabilitate atmosferică accentuată, însoțite de ploi abundente și fenomene specifice sezonului cald.

„În Carpaţii Orientali, jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali, Dobrogea şi cea mai mare parte a Moldovei şi Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15…25 l/mp şi izolat de peste 30…40 l/mp”, conform ANM.

În unele localități, cantitățile de apă pot fi suficiente pentru producerea acumulărilor rapide pe carosabil, în special în zonele urbane unde sistemele de canalizare sunt suprasolicitate în timpul ploilor intense.

Chiar dacă avertizarea vizează în principal estul și sud-estul țării, meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea și în alte zone.

Astfel, pe arii restrânse din Oltenia, vestul Munteniei, dar și în restul Transilvaniei și Moldovei sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Specialiștii explică faptul că temperaturile ridicate din ultimele zile, combinate cu umezeala prezentă în atmosferă, favorizează dezvoltarea norilor convectivi care pot genera furtuni puternice într-un timp foarte scurt.

În astfel de situații, fenomenele meteo pot avea caracter local, dar pot produce efecte semnificative în zonele afectate.

Instabilitatea atmosferică nu va dispărea odată cu încheierea avertizării de duminică.

ANM a emis deja o nouă atenționare cod galben pentru ziua de luni, 8 iunie, valabilă între orele 12:00 și 21:00.

Față de prima avertizare, aria afectată se restrânge, însă fenomenele prognozate rămân la fel de intense.

Sub cod galben se vor afla localități din Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali.

Meteorologii avertizează că și în aceste regiuni sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice frecvente, vijelii și grindină.

„Local în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpaţii Orientali şi jumătatea estică a Carpaţilor Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15…25 l/mp şi izolat de peste 30…40 l/mp”, informează ANM.

Meteorologii atrag atenția că furtunile prognozate în următoarele două zile pot fi însoțite de rafale puternice de vânt.

În timpul vijeliilor, viteza vântului poate ajunge la 50-70 km/h, existând riscul producerii unor pagube locale, în special în cazul copacilor fragili, al construcțiilor provizorii sau al obiectelor lăsate neasigurate în exterior.

În plus, cantitățile importante de precipitații estimate într-un interval scurt de timp pot provoca acumulări de apă pe străzi, în gospodării și pe terenurile agricole.

Specialiștii recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor puternice, să nu se adăpostească sub copaci și să urmărească actualizările emise de autorități.

Chiar dacă principalele avertizări vizează anumite zone ale țării, fenomene de instabilitate atmosferică sunt așteptate și în afara regiunilor aflate sub cod galben.

Meteorologii precizează că ploi de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului pot apărea local și în Transilvania, Dobrogea, precum și în alte zone din Muntenia și Moldova.

În funcție de evoluția sistemelor noroase și de dezvoltarea fenomenelor convective, avertizările meteo pot fi actualizate în orele următoare.

Autoritățile recomandă populației să urmărească informările oficiale și să respecte măsurile de siguranță pe durata manifestării fenomenelor meteorologice periculoase.