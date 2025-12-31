Toyota RAV4 2026 va fi modelul care marchează a șasea generație a unuia dintre cele mai bine vândute vehicule din lume, iar Toyota mizează totul pe electrificare. Modelul alimentat exclusiv cu benzină a dispărut. Toate modelele RAV4 vor fi de acum hibride.

Interiorul complet reproiectat oferă materiale de calitate superioară, tehnologie îmbunătățită și mai mult spațiu de depozitare, în timp ce exteriorul păstrează aspectul robust, pregătit pentru aventură, care a funcționat atât de bine, doar cu detalii și iluminare mai moderne.

Cumpărătorii se vor bucura de mai multă putere și un consum mai redus de combustibil datorită sistemelor de propulsie hibride standard, cu combinația familiară de versiuni cu tracțiune față și tracțiune integrală și o gamă care va varia de la modelul de bază pentru navetiști la modelul sportiv și la modelul Woodland pentru activități în aer liber.

În interior, RAV4 va îmbunătăți designul și calitatea materialelor și, din fericire, va păstra minunatele comenzi fizice care fac ca RAV4 să fie atât de ușor de utilizat.

Noul model Opel Astra care este așteptat pentru 2026, ușor actualizat față de versiunea actuală, va satisface, cel mai probabil dorința pentru un hatchback de familie mai simplu.

În plus, îmbunătățirile aduse autonomiei versiunii complet electrice sunt foarte binevenite, acest lucru fiind valabil și pentru „vărul” modelului Astra, Peugeot 308.

Opel Astra 2026 este un model facelift, cu un design nou inspirat de conceptul Corsa GSE, având noua grilă Vizor luminoasă, faruri Intelli-Lux HD avansate, interior modern cu materiale reciclate, scaune noi și o variantă electrică (BEV) cu baterie mai mare (55,4 kWh) și autonomie extinsă de până la 454 km (WLTP).

Mazda CX-5 este de ani buni unul dintre modelele preferate ale pasionaților și criticilor auto, iar noul Mazda CX-5 2026 pare gata să continue această tradiție. Modelul care va marca cea de-a treia generație este puțin mai mare și mai practic, având un design mai rafinat, cu linii mai clare, faruri mai integrate și un aspect mai agresiv.

Încă arată ca un CX-5, doar că este mai rafinat și mai îndrăzneț. Motorul de 2,5 litri cu patru cilindri și transmisia automată cu șase trepte sunt preluate, dar este puțin probabil să fie disponibil motorul turbo de 2,5 litri cu patru cilindri de anul trecut. Se zvonește că o variantă hibridă va fi lansată în 2027.

Cea mai importantă schimbare este trecerea modelului la comenzi tactile în cabină, o controversă uriașă pentru un brand care s-a mândrit cu unele dintre cele mai bune comenzi din industrie.

Restul interiorului este tipic Mazda, cu un stil minimalist uimitor și materiale de cea mai bună calitate.

După lansarea SUV-ului electric iX3 în 2025, BMW se pregătește intens pentru prezentarea noii sale Seria 3 în 2026, cu opțiuni de motorizare pe benzină și electrică.

Bazată în mare parte pe conceptul Neue Klasse, noua Serie 3 va combina un aspect retro spectaculos cu o gamă largă de motoare pe benzină și un pachet de baterii complet electric.

Imaginea acestui concept ne dă o idee destul de bună despre cât de spectaculos va fi noul model din punct de vedere vizual.

Audi Q3 2026 va însemna o nouă generație cu un design mai pronunțat, tehnologie mai inteligentă și o conducere mai rafinată. Modelul 2025 nu arăta foarte luxos la interior și exterior, dar acest lucru se schimbă odată cu reproiectarea celui mai mic crossover al mărcii.

SUV-ul subcompact de lux al Audi se bazează acum pe o platformă actualizată, comună cu cele mai recente modele crossover ale Grupului Volkswagen, oferind o eficiență îmbunătățită și mai mult spațiu în habitaclu.

Noul Q3 are un exterior mai îndrăzneț, cu o grilă mai mare, lumini LED mai subțiri și o ținută mai atletică. Cel mai important, însă, este motorul turbo mai puternic de 255 CP și transmisia cu dublu ambreiaj îmbunătățită.

În interior, Audi a revizuit cockpitul cu un nou tablou de bord digital, o interfață touchscreen mai mare și materiale premium care îl apropie de Q5 în ceea ce privește senzația.

Opțiunile de motorizare vor include un motor turbo cu patru cilindri cu tehnologie mild-hybrid pentru o livrare mai lină a puterii și un consum mai redus de combustibil, în timp ce se zvonește că o variantă Q3 e-tron complet electrică va fi lansată la scurt timp după lansare.

Alfa Romeo Stelvio este unul dintre numeroasele modele care renunță la angajamentul de a produce numai mașini electrice.

Deși va fi construit pe aceeași platformă cu Jeep Wagoneer S și Dodge Charger EV, Stelvio se pregătește acum să ofere variante pe benzină și hibride atunci când va fi pus în vânzare.

Când se va întâmpla acest lucru, va avea ca rivali BMW iX3 și Mercedes-Benz GLC-Class, acesta din urmă oferind multiple opțiuni electrificate.

Numele Raptor are un mare impact, mai ales în Statele Unite, iar acum mută și pe venerabilul model Mustang. S-ar putea să vi se pară ciudat, dar toate aspectele indică o versiune americană a modelului Porsche 911 Safari.

Ford Mustang Raptor, așteptat pentru anul model 2026, preia atitudinea de mașină puternică a modelului Mustang și o combină cu echipamentul off-road și rezistența asociate cu numele Raptor.

Imaginile de pe internet ne oferă o idee despre cum ar putea arăta: o caroserie Mustang cu gardă la sol mărită, aripi evazate, elemente de finisare negre și poate chiar o placă de protecție. Încă nimeni nu știe deocamdată cum va arăta cu adevărat modelul.

Informațiile preliminare sugerează un motor V8 de 5 litri care va oferi peste 450 de cai putere, suspensie cu cursă lungă, anvelope groase și o configurație a șasiului care permite acestui Mustang să se deplaseze pe teren accidentat și nisip, păstrând în același timp senzația unui Mustang adecvat pe asfalt.

Conceptul Mercedes-AMG GT XX pare tot mai aproape de intrarea efectivă în producție. Au fost dezvăluite detalii despre sistemul său de propulsie electric cu trei motoare, cum ar fi o putere declarată de 1.341 cai putere și o viteză maximă estimată de 375 km/h.

Prezentat ca un „supercar cu patru uși”, GT XX ar trebui să aibă specificații impresionante, pe măsura prețului său la fel de impresionant, estimat la circa 150.000 de dolari.

Noul Mercedes-Benz CLA va fi disponibil în două variante hibride și două variante electrice. Modelul hibrid va utiliza un nou motor turbo de 1,5 litri cu patru cilindri și un sistem hibrid de 48 de volți.

Modelele hibride vor avea variante cu tracțiune față și tracțiune integrală. Modelele electrice vor fi CLA250+ și CLA350. CLA250+ are o configurație cu un singur motor și tracțiune spate, iar CLA350 cu două motoare oferă tracțiune integrală și putere suplimentară.

În interior, clienții se vor bucura de cel mai recent și extins sistem de infotainment MBUX pe toată lățimea bordului, cu funcții bazate pe inteligență artificială. O componentă care lipsea din CLA era mai mult spațiu, așa că vă puteți aștepta ca noul model să ofere un habitaclu spațios și modern.