Studiul compară prețurile medii de vânzare din primul trimestru al anului 2023 cu cele din trimestrul al patrulea al anului 2025 în 14 țări europene (inclusiv România) și relevă că, în anumite cazuri, deprecierea tipică a mașinilor uzate s‑a transformat în apreciere.

Un factor esențial în această schimbare este scumpirea mașinilor noi, care a făcut ca modelele rulate să fie percepute ca o alternativă mai accesibilă și mai atractivă pentru cumpărători. În plus, mașinile ieșite din producție sau înlocuite de generații noi și normele de poluare tot mai stricte — care afectează oferta de piese pentru motoarele tradiționale — au crescut cererea pe piața second‑hand.

Printre modelele rulate care au înregistrat creșteri de preț se numără: Porsche 718 Cayman GT4, al cărui preț mediu a urcat cu 14,3%, Seat Alhambra 1.4 TSI (+11,2%), Suzuki Jimny 1.5 VVT (+6,9%), Porsche 911 Carrera S / 4S (992) (+5,6%), Ford Edge 2.0 EcoBlue Bi‑Turbo (+5,4%), Jeep Wrangler 2.0 T‑GDI (+5,0%) și Toyota Land Cruiser 2.8 D‑4D (J150) (+3,7%). Aceasta înseamnă că cine a cumpărat unul dintre aceste modele la mâna a doua în 2023 și îl păstrează până în 2025 ar putea realiza un profit la revânzare comparativ cu prețul de achiziție.

Este important de menționat că aceste cifre sunt estimări medii și că prețul unui vehicul uzat variază semnificativ în funcție de starea tehnică, kilometraj, nivelul de echipare și piața locală. Chiar și așa, raportul subliniază o tendință neobișnuită pe piața auto second‑hand: pentru unele modele, piața nu doar că își păstrează valoarea, ci o și crește în timp, oferind șoferilor posibilitatea de a tranzacționa profitabil vehiculele pe care le dețin.

Această tendință de creștere a prețurilor mașinilor second-hand este susținută și de cererea tot mai mare pentru vehicule compacte, SUV-uri și mașini sport, care rămân populare indiferent de fluctuațiile economice. În plus, restricțiile tot mai stricte privind emisiile poluante pentru mașinile noi fac ca anumite modele vechi, dar bine întreținute, să devină foarte căutate, ceea ce contribuie la aprecierea valorii lor pe piața second-hand.

Experții recomandă însă cumpărătorilor să fie atenți la starea tehnică a vehiculului, kilometrajul și istoricul de service, deoarece nu toate modelele rulate se scumpesc. În plus, tendința de apreciere poate varia de la o țară la alta și chiar de la un oraș la altul, ceea ce face ca investiția într-o mașină second-hand să fie profitabilă doar atunci când sunt luate în calcul acești factori.