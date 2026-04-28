Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,25% la finalul lunii martie 2026, în scădere cu 0,09 puncte procentuale față de februarie și cu 0,07 puncte procentuale comparativ cu martie 2025, conform datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Numărul total al persoanelor fără loc de muncă înregistrate oficial a fost de 259.969. Dintre acestea, 59.419 beneficiau de indemnizație de șomaj, în timp ce 200.550 nu primeau acest tip de sprijin.

Comparativ cu luna precedentă, numărul șomerilor a scăzut pe ambele segmente. Astfel, șomerii indemnizați s-au redus cu 2.884 de persoane, iar cei neindemnizați cu 4.689 de persoane.

Această evoluție indică o ușoară îmbunătățire a pieței muncii, însă nivelul ridicat al persoanelor fără sprijin financiar rămâne o problemă importantă.

Indicator Număr persoane Total șomeri 259.969 Șomeri indemnizați 59.419 Șomeri neindemnizați 200.550 Mediul urban 69.377 Mediul rural 190.592

Distribuția șomajului arată un dezechilibru puternic între mediile de rezidență. Majoritatea persoanelor fără loc de muncă provin din mediul rural, unde sunt înregistrate 190.592 de persoane, comparativ cu doar 69.377 în mediul urban.

Această diferență reflectă oportunitățile mai reduse de angajare din zonele rurale și dependența de activități sezoniere sau informale.

Cine sunt cei mai afectați: vârstnici și persoane cu studii reduse

Din punct de vedere al vârstei, cei mai mulți șomeri sunt persoane de peste 55 de ani (64.496), urmate de categoria 40–49 de ani (63.389). La polul opus se află tinerii între 25 și 29 de ani, unde numărul șomerilor este mult mai redus, de 15.388.

Distribuția pe sexe arată un număr ușor mai mare de bărbați fără loc de muncă (134.503), față de 125.466 femei.

Grupă de vârstă Număr șomeri 55+ ani 64.496 40–49 ani 63.389 25–29 ani 15.388

Datele oficiale arată că nivelul de educație rămâne un factor decisiv în accesul pe piața muncii.

„Referitor la structura şomajului după nivelul de educaţie, şomerii fără studii şi cei cu nivel de educaţie primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (29,85%). Şomerii cu nivel de educaţie gimnazial reprezintă 34,54% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,69%”, se arată în comunicatul instituției.

O piață a muncii în ușoară revenire, dar cu probleme structurale

Deși scăderea ratei șomajului este un semnal pozitiv, structura acestuia indică probleme persistente. Ponderea ridicată a persoanelor din mediul rural și a celor cu nivel scăzut de educație arată că dezechilibrele structurale nu au fost rezolvate.

În plus, numărul mare al șomerilor neindemnizați sugerează vulnerabilități sociale semnificative, în special în rândul persoanelor fără acces la sprijin financiar.

Piața muncii din România dă semne de stabilizare, însă diferențele între categorii sociale și regiuni rămân evidente. Reducerea șomajului nu elimină provocările structurale, iar politicile publice vor trebui să vizeze mai clar integrarea persoanelor vulnerabile.

Pentru a beneficia de indemnizație de șomaj, persoanele trebuie să îndeplinească mai multe condiții prevăzute de lege. În primul rând, este necesar un stagiu minim de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni înainte de depunerea cererii.

De asemenea, persoana trebuie să fie înregistrată ca fiind în căutarea unui loc de muncă la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și să nu realizeze venituri sau să obțină venituri mai mici decât indicatorul social de referință.

Indemnizația se acordă doar persoanelor care nu au un loc de muncă din motive neimputabile, cum ar fi concedierea sau încetarea contractului de muncă din motive economice.

Valoarea indemnizației de șomaj este formată dintr-o sumă fixă și, în anumite cazuri, o componentă variabilă în funcție de vechimea în muncă.

Componenta fixă reprezintă 75% din indicatorul social de referință (ISR). În 2026, ISR este de aproximativ 660 lei, ceea ce înseamnă că indemnizația minimă este în jur de 495 lei pe lună.

Pe lângă această sumă, persoanele care au un stagiu mai mare de cotizare pot primi un procent suplimentar din media salariului brut realizat în ultimele 12 luni:

Vechime în muncă Procent suplimentar minimum 3 ani 3% minimum 5 ani 5% minimum 10 ani 7% minimum 20 ani 10%

Astfel, indemnizația totală poate crește în funcție de experiența profesională, însă rămâne relativ redusă comparativ cu salariile medii din economie.

Durata pentru care se acordă indemnizația depinde de vechimea în muncă a beneficiarului:

Vechime în muncă Durata șomaj 1 – 5 ani 6 luni 5 – 10 ani 9 luni peste 10 ani 12 luni

După expirarea acestei perioade, persoana nu mai beneficiază de sprijin financiar, dar poate rămâne în evidențele ANOFM pentru a primi oferte de muncă.

Deși rata șomajului este relativ redusă, nivelul indemnizației și condițiile de acordare arată că sistemul oferă un sprijin limitat. Suma de bază, de sub 500 de lei, nu acoperă costurile reale de trai, ceea ce îi determină pe mulți șomeri să caute rapid alte surse de venit.

În același timp, diferențele dintre mediul urban și rural și ponderea ridicată a persoanelor fără studii indică dificultăți în integrarea pe piața muncii.